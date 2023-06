Veterinär- und Umweltamt nehmen Tiere mit

Kahrstedt: Vernachlässigte Tiere in privatem Zoo

+ © Koerdt, Hanna Wegen schlechter Haltung wurden zahlreiche Tiere, darunter auch Exoten, vom Salzwedeler Veterinär- und Umweltamt aus einem privaten Zoo in Kahrstedt abgeholt. © Koerdt, Hanna

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Hanna Koerdt schließen

Tiere, darunter auch Exoten, im zweistelligen Bereich hat das Veterinär- und Umweltamt des Altmarkkreises Salzwedel aus einer Haltung in Kahrstedt rausholen müssen. Sie wurden offenbar nicht artgerecht gehalten.

Kahrstedt – Eine behördenübergreifende Kontrolle des Salzwedeler Veterinär- und Umweltamtes hatte es am Dienstag, 20. Juni, in Kahrstedt gegeben. Nun teilt der Altmarkreis Salzwedel nähere Hintergründe mit. Bei der Tierhaltung in Kahrstedt seien schon wiederholt veterinärrechtliche Kontrollen durchgeführt worden. Dabei wurde eine Vielzahl an Tieren vorgefunden, teilt Kreispressesprecherin Inka Ludwig mit. Deshalb „wurden Anordnungen zur Umsetzung tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Anforderungen getroffen“. Von dem Grundstück mussten „aufgrund nicht artgerechter Haltung und Vernachlässigung“, so die Pressesprecherin weiter, Tiere im zweistelligen Bereich fortgenommen, tierärztlich versorgt und anderweitig pfleglich untergebracht werden. Die Tierhaltung beinhalte auch eine Vielzahl von besonders und streng geschützten Arten, deren Haltung und Handel unter anderem durch die Bundesartenschutzverordnung reglementiert ist, heißt es weiter seitens des Kreises. Für die Haltung solcher Tiere bestehe eine Meldepflicht. Welche Tierarten es genau seien, konnte am Freitag noch nicht mitgeteilt werden. Das auf dem Gelände errichtete Tiergehege unterliege einer gesetzlichen Anzeigepflicht bei der zuständigen Behörde. Bei der Kontrolle wurden Kennzeichnungspflichten, Herkunftsnachweise, EU-Bescheinigungen sowie die Haltungsbedingungen und der Gesundheitszustand des Tierbestandes geprüft. Es erfolge aktuell eine Aufarbeitung der Feststellungen in Zusammenarbeit mit dem CITES Büro in Steckby.