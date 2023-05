Jeetzer Förderverein des „Knirpsenlandes“ feiert Jubiläum

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

Die Kinder des „Knirpsenlandes“ führten ein Märchenmusical auf. © Ina Tschakyrow

Eine große Feier für die ganze Familie gab es am Sonnabend in Jeetze im „Knirpsenland“. Denn es wurde das zehnjährige Bestehen des Fördervereins der Kindertagesstätte mit Märchen, Rückblicken und Tieren gefeiert.

Jeetze – „Echt stark ist einfach unser Verein“, freute sich Sigrun Mösenthin, Leiterin des Jeetzer „Knirpsenlandes“. Seit zehn Jahren besteht der Förderverein der Kindertagesstätte. Das wurde am Sonnabend mit einem Fest gefeiert.



In den zehn Jahren, sagte die Vorsitzende Katja Reinecke, konnten viele Projekte umgesetzt werden. So gebe es beispielsweise, ergänzte Sigrun Mösenthin, fast kein Spielgerät auf dem Spielplatz der Einrichtung, welches nicht mit- oder komplett vom Förderverein finanziert wurde.



Wasser-und Matschanlage wird derzeit gebaut

Eines der ersten Projekte war eine Wasser- und Matschanlage für die größeren Kinder. Und das ist auch das derzeitige Projekt: eine Wasser- und Matschanlage, allerdings für die jüngeren Kinder. Dazu wurde im vergangenen Jahr, als die Namensgebung der Einrichtung vor 30 Jahren gefeiert wurde, eine Spendenaktion gestartet. Dann wurde aber festgestellt, dass es in dem Bereich, wo die Anlage aufgebaut werden sollte, keinen Wasser- und Stromanschluss gibt. Also wurde nochmals eine Spendenaktion initiiert, um das Geld zusammenzubekommen. Sigrun Mösenthin bedankte sich bei allen Sponsoren herzlich, denn die Bauarbeiten für die Wasser- und Matschanlage konnten so begonnen werden. Am Kindertag soll sie eröffnet werden, sagte Katja Reinecke.



Gründung am 13. April 2013 mit 22 Mitgliedern

Die Vorsitzende erzählte, dass der Förderverein vor zehn Jahren vor allem von Sigrun Mösenthin und Alexander Prinz, der für sein Engagement ein süßes Dankeschön erhielt, initiiert wurde. Gegründet wurde der Förderverein, der aus Eltern und Einwohnern der Ortschaft besteht, am 13. April 2013. Damals waren es 22 Gründungsmitglieder, wovon heute noch viele aktiv seien, so Katja Reinecke, die gemeinsam mit anderen langjährigen Vorstandsmitgliedern von Sigrun Mösenthin ein Präsent überreicht bekam.



Zur Feier für das zehnjährige Bestehen des Fördervereins kamen am Sonnabend viele Gäste in die Einrichtung. © Ina Tschakyrow

Das gab es mit einem Knisterumschlag auch von Bürgermeister Karsten Ruth, der sich für das Engagement bei den Fördervereinsmitgliedern bedankte. Mit dem zehnjährigen Bestehen werde das Bekennen „zum Dorf, zur Kita und zum Standort“ deutlich. „Wer solch einen Verein hinter sich hat, hat gute Arbeit geleistet“, fuhr Karsten Ruth fort. Der Förderverein sei aber auch eine Verpflichtung für den Träger und damit der Stadt. Der Förderverein „nehme uns viel ab“, so der Bürgermeister weiter.

Sanierung mit Leader?

Ein Traum sei aber weiterhin, wünschte sich Sigrun Mösenthin, dass die Einrichtung saniert werde. Dazu konnte Karsten Ruth berichten, dass die Kindertagesstätte in Jeetze in die Liste der Leader-Förderperiode platziert ist. Das „Knirpsenland“ soll zum Dorfmittelpunkt werden, was die Einrichtung schon jetzt sei, aber, erklärte Karsten Ruth, geplant ist ein Dorfzentrum, in dem nicht nur die Kindertagesstätte untergebracht ist, sondern sich auch Räume für den Ortschaftsrat oder Vereine befinden. „Wir hoffen, dass wir das umsetzen können“, so der Bürgermeister abschließend.



Kinder führten Märchenmuscial auf

Damit konnte das Programm der Kinder für das Fest mit dem Motto „Märchenhaft, tierisch gut und echt stark“ beginnen. Die Mädchen und Jungen führten ein Märchenmusical auf. Das Publikum sah einen Jäger, der Rotkäppchen und die Großmutter vor dem Wolf rettete, Schneeweißchen und Rosenrot, die Bremer Stadtmusikanten, Aschenputtel, eine Prinzessin, die sehr lange geschlafen hat, lustige Gesellen, die ihr Glück in der weiten Welt suchten und viele weitere Märchen sowie am Schluss das Märchen „Sternenmann“, bei dem alle Kinder auf der Bühne standen und gemeinsam tanzten.



Weiter ging es „tierisch gut“. Denn mit „Tränklers rollendem Zoo“ konnten sich die Besucher Alpakas, Schildkröten, ein Krokodil und ein Stinktier ansehen sowie sich sogar mit einer Schlange fotografieren lassen. Außerdem konnten sich die Kinder schminken lassen, auf der Hüpfburg toben und Seifenblasen machen. Zur Stärkung gab es Eis, viele verschiedene selbst gebackene Kuchen und Herzhaftes wie Gebackenes vom Schwein, Pommes frites und Hotdogs.