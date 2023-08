Ein Trabi im Feuerwehreinsatz: Im Jeetzer Gerätehaus steht der als Kurierfahrzeug zugelassene Trabant 601

Von: Ina Tschakyrow

Meistens fährt Axel Hübner den Trabi. Nicht bei jedem Einsatz der Jeetzer Feuerwehr ist das Kurierfahrzeug dabei. Aber wenn, dann gibt es für den Trabi viel Aufsehen. © Ina Tschakyrow

Ein besonderes Einsatzfahrzeug steht im Gerätehaus in Jeetze. Ein Trabant 601 ist als Kurierfahrzeug bei Einsätzen unterwegs.

Jeetze – In der Fensterecke ist der kleine Ventilator befestigt. „Das war ein Highlight, wenn man den hatte“, lacht Axel Hübner und erklärt, dass das blau-weiße Plastikteil die „Klimaanlage des Trabi“ ist. Unter dem kleinen Ventilator sind Beschriftungen: Blaulicht und Martinshorn, die über Knöpfe angeschaltet werden können. Der Trabi ist ein Feuerwehrfahrzeug und steht im Jeetzer Gerätehaus. Der Trabant 601 Kombi fährt bei Einsätzen mit raus, erzählt Axel Hübner. Offiziell, ergänzt der Maschinist und Jugendwart, ist der Trabi ein „Kurierfahrzeug“.



Nicht bei jedem Einsatz dabei

Meistens sitzt Axel Hübner am Steuer des Trabi, für den es unterwegs viel Aufsehen gibt. Allerdings nicht von Kameraden anderer Feuerwehren, da ist das Einsatzfahrzeug längst bekannt. „Es grüßt schon öfter einer“, erzählt Axel Hübner. Der Trabi ist aber nicht bei jedem Einsatz dabei, „das kommt immer drauf an“, sagt er. Wenn bei Bränden für die Wasserversorgung weite Strecken zurückgelegt werden müssen, fährt der Trabi mit raus. Dann wird die Schlauchhaspel befestigt, sodass mit dem Trabi die Schläuche langsam ausgerollt werden können, erklärt der Feuerwehrmann. Auch bei einem umgestürzten Baum wurde der Trabi schon eingesetzt, um die Einsatzstelle von beiden Seiten mit Blaulicht abzusichern.



Fahren mit Revolverschaltung

Um aber überhaupt losfahren zu können, muss vor jeder Fahrt ein Schalter umgelegt werden, mit dem die Autobatterie auf- und abgeklemmt wird. Wenn der Trabi zu lange nicht gefahren wurde, ist die Batterie leer. Damit gab es schon Probleme und mit dem Motor. Der Trabi blieb vor etwa fünf Jahren liegen. „Da war nichts mehr zu machen“, erzählt Axel Hübner. Der Motor musste ausgetauscht werden. Der Trabi „läuft aber super“ und fährt sich mit seinen 26 PS so wie jedes andere Fahrzeug. Beim Fahren muss aber auf die Revolverschaltung mit einem Kunstharzknauf geachtet werden, ergänzt Axel Hübner. So wie damals viele Trabis einen hatten. Genauso wie eine gehäkelte Klopapierrolle auf der Hutablage und eine kleine Vase mit roter Kunststoffblume, die am Armaturenbrett angebracht ist, sagt Axel Hübner, der den Trabi auch pflegt.



Aus himmelblauen wurde roter Trabi

Der Trabi hat mittlerweile 28 078 Kilometer auf dem Tachometer stehen. Zugelassen wurde das Kurierfahrzeug im Juli 2006 mit 16 895 Kilometern, wie Axel Hübner im Fahrtenbuch zeigt. Die Zulassung war nicht einfach, erzählt er. Es musste einiges umgebaut werden. Aber damals war der Trabi schon als Feuerwehrfahrzeug lackiert und das Blaulicht auf dem Dach angebracht. Der Trabi stand schon einige Jahre vor seiner Zulassung in Jeetze, seit dem 70-jährigen Jubiläum 1999. Beim Festumzug sollte ein Trabi dabei sein, nachdem die Jeetzer bei einer Veranstaltung einen Trabi als Feuerwehrfahrzeug sahen.

Der Schwiegervater des damaligen Wehrleiters Mathias Wilk hatte einen himmelblauen Trabi, den er zur Verfügung stellte. Das Fahrzeug wurde umgebaut und lackiert, aber weitere Jahre bis zur Zulassung vergingen. Der Trabi wurde zunächst nur bei Veranstaltungen gezeigt. Das fanden die Feuerwehrmitglieder schade, deswegen wurde der Trabi schließlich als Kurierfahrzeug zugelassen.



Kurierfahrzeug für Jugendwehr

Als Einsatzfahrzeug musste der Trabi aber Bedingungen erfüllen. Beispielsweise, erklärt Axel Hübner, gibt es Fahrzeuge, in denen die Aktiven mit aufgesetzten Helmen sitzen können. Das ist im Trabi nicht möglich. Als Kurierfahrzeug hat er dennoch einige Ausrüstung: Blaulicht und Martinshorn, auf dem Dach sind Saugschläuche angebracht, mit denen Wasser gefördert werden kann. Im Kofferraum sind noch ein Verteiler und Geräte für Wettkämpfe. Der Trabi wird auch viel als Kurierfahrzeug für die Jugendwehr genutzt, um beispielsweise zu Wettkämpfen zu fahren. Und dann wird auch schon mal diskutiert, wer im Trabi mitfahren darf, lacht Axel Hübner und fährt den Trabi aus dem Gerätehaus, wo noch ein Fiat Ducato als Tragkraftspritzenfahrzeug steht. Und einige Jeetzer kommen vorbei, um sich den Trabi anzusehen und zu grüßen.