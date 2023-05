Auf Flächen bei Thüritz: Heuballennetze sind Gefahr für Tiere

Von: Ina Tschakyrow

Auf den Wiesen liegen im hohen Gras die Überreste der Netze, die um Heuballen gespannt sind. © Privat

Auf Flächen rund um Thüritz wurden Heuballennetze nicht entsorgt. Das stellt eine Gefahr für Wildtiere dar, die qualvoll verenden können.

Thüritz – Um das Geweih und den Hals des Hirsches haben sich Plastikseile verfangen. Der Hirsch hat sich darin so stark verheddert, dass er qualvoll verendet ist, erzählt Sven Moll wütend. Die Plastikseile sind von Netzen, die um Heuballen gespannt werden. Die Heuballennetze wurden auf Wiesen von Landwirten eines Unternehmens liegen gelassen und nicht entsorgt. Etliche solcher Plastikseile befinden sich auf Flächen rund um Thüritz und im Altmarkkreis Salzwedel, wo das Unternehmen Flächen hat, so Sven Moll, der Jäger in der Pächtergemeinschaft Badel/Thüritz ist.



Das stellt eine Gefahr für Wild dar, verdeutlicht er. Zwei tote Hirsche mit den Plastikseilen um den Hals wurden bei Lüge im vergangenen Herbst gefunden. Sven Moll musste bereits selbst ein Tier schießen, weil es sich in den Plastikseilen verfangen hatte.



Dazu ist es zwar rund um Thüritz noch nicht gekommen, aber Sven Moll befürchtet, dass das passieren kann. Er hat bereits Wild gesehen, das die Plastikseile um den Körper gewickelt hatte. Auf den Wiesen und sogar im Wald bei Thüritz hat er die Netze sowie die Folie, die um die Heuballen gewickelt wird, gefunden. Die Mitarbeiter des Flächenbewirtschafters, die mit den Heuballen die Rinder füttern, lassen die Netze und Folien liegen, ärgert sich Sven Moll.



Gefahr auch für Störche

Das ist nicht nur eine Gefahr für Hirsche und Böcke, sondern auch für andere Tiere, beispielsweise Störche. Wie der Jagdpächter erzählt, gibt es Störche, die die Seile als Nistmaterial verwenden. Jungstörche können sich in den Seilen verheddern. Wenn sie dadurch ihre Beine nicht mehr bewegen können, verenden die Jungstörche qualvoll. Während Sven Moll das erklärt, sucht ein Storch nach Futter auf einer Wiese, wo etliche solcher Plastikseile im Gras sind.



Sven Moll ist wütend über „diesen Dreck“. Schon seit einigen Jahren findet er immer wieder die Netze und Folien auf den Feldern und im Wald. Sven Moll hat den Chef des Unternehmens kontaktiert, aber „bisher ist nichts passiert“. Er hat sich deswegen an den Altmarkkreis Salzwedel gewandt.



Mehr Kontrollen und Aufforderung von Umweltamt

Die Pressestelle teilt auf Anfrage der Altmark-Zeitung mit, dass das Problem der unteren Naturschutzbehörde des Altmarkkreises Salzwedel kürzlich bekannt geworden ist: „So wurden ganz konkrete Hinweise des Sachverhaltes inklusive Fotodokumentationen an das Umweltamt des Altmarkkreises Salzwedel gesendet.“ Daraufhin wurden die untere Jagdbehörde und das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) über den Sachverhalt informiert. „Beiden Behörden war bis zu dem Zeitpunkt der Sachverhalt nicht bekannt“, teilt die Pressestelle weiter mit. „Das ALFF kündigte daraufhin an, im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeiten der guten landwirtschaftlichen Praxis die Kontrollen in dem Bereich zu verstärken und dem Vorgang nachzugehen.“ Zudem hat das Umweltamt „Kontakt zu dem aktuellen Flächenbewirtschafter und mutmaßlichen Verursacher aufgenommen und diesen aufgefordert, den Missstand auf seinen Flächen umgehend zu beheben“.



Allerdings werde ein „vollständiges, dauerhaftes und flächendeckendes Unterbinden solcher Missstände“ nicht möglich sein, so die Pressestelle weiter. „Vielmehr kann aber durch intensivere Kontrollen und gezieltes Einwirken der zuständigen Ämter bei Bekanntwerden solcher Missstände, für eine deutliche Reduzierung dieser Fälle sorgen.“



Der Verursacher war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.