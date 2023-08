Glocken für Hagenauer Kirche können gegossen werden

Von: Ina Tschakyrow

Pfarrer Dietrich Eichenberg und Elke Bach, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates (vorne), erhielten die Fördergeldzusage von Landrat Steve Kanitz (Mitte) und Hans-Jürgen Behr, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Altmark West. © Ina Tschakyrow

Für die Kirche in Hagenau können zwei neue Bronzeglocken gegossen werden. Denn die Finanzierung für das Vorhaben steht, nachdem es eine Fördergeldzusage gab. Gespendet hatten Einwohner selbst schon 8000 Euro.

Hagenau – „Gloria“ und „Friedensglocke“ sollen die Bronzeglocken heißen, die für die Kirche in Hagenau neu gegossen werden. „Gloria“ trägt die Inschrift „Ehre sei Gott in der Höhe Lk 2,14“ und die „Friedensglocke“ wird mit der Inschrift „dona nobis pacem“, was „Gib uns Frieden“ bedeutet, versehen.



Der Name „Friedensglocke“ soll, erklärte Elke Bach, auch daran erinnern, dass die Bronzeglocken der Hagenauer Kirche einst für Munition für den Ersten Weltkrieg eingeschmolzen wurden. Im Jahr 1923 wurden die Bronzeglocken durch Eisenhartgussglocken, die aber nur etwa 100 Jahre halten und deswegen mittlerweile Schäden aufweisen. Deswegen sollen neue Glocken gegossen werden. Aber das wäre wohl gar nicht notwendig, mahnte die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates weiter, wenn die damaligen Bronzeglocken nicht für den Krieg geopfert worden wären.



Bürger haben 8000 Euro gespendet

Für das Vorhaben steht nun die Finanzierung. Denn am Dienstagnachmittag wurde in der Kirche im feierlichen Rahmen eine Förderzusage von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Altmark West übergeben. Das sei „eine Herzensangelegenheit“, sagte Hans-Jürgen Behr, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Altmark West, zu den Anwesenden, „beim Glockenguss zu unterstützen“. Viele Hagenauer kamen zur Fördermittelübergabe in die Kirche. Das zeige, dass die „Bürger sehr engagiert sind“, erklärte Hans-Jürgen Behr. Auch Landrat Steve Kanitz lobte das bürgerliche Engagement, denn einige der insgesamt nur 66 Einwohner spendeten für das Vorhaben Geld. Das zeige laut Steve Kanitz die Verbundenheit mit der Kirche in Hagenau.



Insgesamt gab es aus dem Ort Spenden in Höhe von 8000 Euro. Die Kosten für den Guss der beiden Bronzeglocken, die Elektrifizierung der Läuteanlage und die Erneuerung des Glockenstuhls belaufen sich auf etwa 45.000 Euro. Neben des Fördergeldes der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der finanziellen Unterstützung der Sparkasse Altmark West sowie der Spenden aus dem Ort wird das Vorhaben mit Eigenmitteln des Kirchenkreises und des Kirchspiels umgesetzt, informierte Pfarrer Dietrich Eichenberg.

Noch kein genauer Termin für Guss

Laut ihm stehe noch nicht fest, wann die Glocken gegossen werden. Im nächsten Jahr ist aber die Einweihung geplant. Gegossen werden die Bronzeglocken – eine hat einen Durchmesser von 960 Millimeter, die andere von 760 Millimeter – von einer Firma aus Heidenau. Wurden die Bronzeglocken gegossen, werden sie nach Hagenau gebracht, um sie in den Kirchturm zu heben. Für das Vorhaben muss der Glockenstuhl baulich angepasst werden. Dabei werden auch die Kabel für die Elektrifizierung gelegt, damit das Geläut später nicht mehr per Hand, sondern per Knopfdruck möglich ist.



Die Glocken in Hagenau werden oft geläutet. Zu allen kirchlichen Feiertagen sowie zu Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und Gottesdiensten sind die beiden Glocken zu hören. Geläutet wird zudem jeden Sonnabend um 17 Uhr, um das Wochenende einzuläuten.