„Für uns Jäger ist das schockierend“

Von: Stefan Schmidt

In Vienau geschah am Wochenende eine Bluttat © Schmidt,Stefan

Das Tötungsdelikt vom Wochenende in Vienau sorgt unter Jägern - der Täter war Jäger - für Entsetzen.

Vienau – „Wir haben uns bereits intern beraten und überlegen, ob es nicht die Möglichkeit von psychologischen Tests beim Erwerb eines Jagdscheins geben sollte.“ Das sagt Dr. Hans-Ulrich Brückner, ehrenamtlicher Kreisjägermeister im Altmarkkreis Salzwedel, nach der Bluttat vom Wochenende in Vienau. Dort hatte ein 59-jähriger Mann, der selbst Jäger war und somit eine Waffe besaß, in der Nacht zu Sonntag zuerst seine 52-jährige Ehefrau umgebracht und sich anschließend mit seiner eigenen Waffe getötet. Dazwischen hatte er die Polizei angerufen und die Tat gestanden – als die Beamten in dem kleinen Dorf im Norden der Einheitsgemeinde Kalbe wenig später eintrafen, hatte der Mann die Waffe bereits gegen sich selbst gerichtet.

Wie Brückner erklärt, sei der Täter innerhalb der Jägerschaft über Jahre hinweg völlig unauffällig gewesen und sei stets freundlich aufgetreten – „nichts hat auf eine solche Tat hingewiesen“. Dass Jäger ihre Waffen in den eigenen vier Wänden aufbewahren, sei üblich, „das ist von Seiten der organisierten Jägerschaft eine Art Vertrauensvorschuss“, so Brückner. Ein möglicher psychologischer Test, erklärt der Kreisjägermeister, könne eine Art zusätzliche Schutzfunktion sein. Die Jägerprüfung selbst dauert ohnehin mehrere Monate, da würden die Prüfer ihre Absolventen durchaus auch näher kennenlernen. „Aber eine solche Tat ist für uns Jäger natürlich schockierend.“

Neue Erkenntnisse zum genauen Tathergang gibt es nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht. Man warte nun das Ergebnis der Obduktion ab.