Wünsche von Bürgern und Denkmalschutz in Einklang bringen

Von: Hanna Koerdt

Für die Gestaltung von Grabstellen auf dem Kalbenser Friedhof gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen bei Bürgern und dem Denkmalschutz. Die Friedhofskommission versucht, einen Kompromiss zu erarbeiten. © Koerdt, Hanna

Die Vorstellungen des Denkmalschutzes zur Gestaltung des Kalbenser Friedhofs und die Wünsche der Bürger gehen weit auseinander. Der Protest vor Ort ist so groß, dass jetzt ein Kompromiss gesucht wird.

Kalbe – Quadratisch von Hecken umschlossen sollen auf dem Friedhof in Kalbe künftig nur noch Urnengrabstätten mit Stelen aus schwarzem Stein erlaubt sein. So jedenfalls schreibt es das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt vor. Mit den Wünschen der Angehörigen und Bürger ist diese Vorstellung nicht vereinbar. Eine liebevolle, individuelle Gestaltung der Grabstellen wäre nicht möglich. Das Unverständnis und der Ärger sind entsprechend groß. „Die Stadt sieht deshalb die Notwendigkeit, auf Anfragen und Proteste aus der Bürgerschaft bezüglich des Leistungsangebots und der Gestaltung des Friedhofs zu reagieren“, sagt Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth.



Die Friedhofskommission wurde deshalb kürzlich als Arbeitsgremium dazu beauftragt, mit der Denkmalschutzbehörde „gemeinsam eine Kompromisslösung zu erarbeiten“, so Ruth weiter. Keine leichte Aufgabe: In diesem Kompromiss müssen sowohl „die Belange des Denkmalschutzes als auch die Wünsche der Angehörigen und auch die wirtschaftlichen Zwänge der Stadt“ berücksichtigt werden, erklärt der Bürgermeister, der vor wenigen Tagen mit den Mitgliedern der Friedhofskommission auf dem Friedhof unterwegs war, um die Möglichkeiten zur Gestaltung zu besprechen. Die Ergebnisse – zum Beispiel individuell gestaltete Grabanlagen in den historischen Heckengevierten zuzulassen – werden dann an Heike Tenzer weitergegeben, die Referentin für Gartendenkmalpflege beim Landesamt für Denkmalpflege und damit für den denkmalgeschützten Friedhof in Kalbe zuständig ist.



Kommt es zu keiner gemeinsamen Lösung, „wird der Friedhof im schlimmsten Fall nicht mehr angenommen“, befürchtet Karsten Ruth. Denn derzeit lehnen die Bürger die „strenge Geometrie und Farbgebung“ schlichtweg ab. Die Stadt würde dann unter Druck stehen, einen neuen Friedhof auf einer anderen Fläche anzulegen. „Das kann nicht das Ziel sein“, findet der Bürgermeister.