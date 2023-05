Friedhofsgestaltung in der Hand des Denkmalschutzes

Wünsche aus Kalbe werden ignoriert

+ © Hanna Koerdt Eine solche Urnengrabanlage wird es auf dem Kalbenser Friedhof nicht noch einmal geben. Der Denkmalschutz besteht auf Anlagen, die von Hecken rechteckig eingefasst sind, mit ausschließlich schwarzen Stelen. © Hanna Koerdt

Weil die Liegestellen fast alle belegt sind, müssen auf dem Kalbenser Friedhof neue Urnengrabfelder geschaffen werden. Die Vorstellungen, wie diese angelegt werden, gehen bei Bürgern und dem Denkmalschutz weit auseinander.

Kalbe – „Es ist für mich ein Hohn“, ärgerte sich Dietrich Ritzmann während der Einwohnerfragestunde der Stadtratssitzung über die Pläne der Friedhofsgestaltung in Kalbe. Diese bestimmt allein die Denkmalschutzbehörde, und das offenbar komplett am Bürger und der Kommune vorbei.



Das moderne Urnengräberfeld, das vor rund zehn Jahren von der Stadt geschaffen wurde, ist fast voll. Die Bürger wünschen sich eine Erweiterung bzw. ein neues Gräberfeld in dieser Weise. Bei der Stadt ist die Nachfrage nach klassischen Erdgrabstellen in den vergangenen Jahren extrem zurückgegangen. Was den Bürgern zuspricht, stößt beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt aber auf Ablehnung. Die Stadt hatte Glück, dass das Urnengräberfeld damals nicht zurückgebaut werden musste, erklärte Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth im Stadtrat. Zwar obliegt die Pflege und Unterhaltung des kommunalen Friedhofs der Stadt Kalbe, doch ist es nicht die Verwaltung, die entscheidet, wie der Friedhof auszusehen hat, sondern der Denkmalschutz. Die von Kalbensern gebildete Friedhofskommission habe mit der Verwaltung versucht, für neue Urnengrabfelder „verschiedene Optionen zu finden“, berichtete Ruth, aber „das meiste ist am Denkmalschutz gescheitert“.



Der Stadt wurde die Erweiterung des Gräberfeldes untersagt. Stattdessen muss in den alten bestehenden Strukturen des Friedhofes Platz gemacht werden. Allerdings auch nur auf eine Weise, die die Optik und den Aufbau nicht verändern. Die Stadt muss die verdorrten Hecken auf dem Friedhof neu anpflanzen „und im Sommer auch bewässern“, erklärte Ruth im Stadtrat. Die Urnengräber werden, wie die klassischen Erdgrabstellen, rechteckig von Hecken eingesäumt sein. In diesen „Heckengevierten“, wie es vom Denkmalschutz formuliert wurde, werden nur noch Stelen aus schwarzem Stein für die Grabstellen erlaubt sein, wie Sebastian Löchel, der in der Verwaltung für den Friedhof zuständig ist, auf Nachfrage der AZ erklärt. Damit ist eine individuelle Gestaltung des Urnengrabes nahezu ausgeschlossen. „Es tut mir wahnsinnig leid für die Angehörigen. Ich habe alles versucht, aber mir sind die Hände gebunden“, sagt Löchel.



„Das geht gar nicht“, fasste Dietrich Ritzmann seinen Unmut über diese Vorgaben zusammen. Und war damit nicht allein: „Sie haben recht, optisch ansprechend ist was anderes“, fand auch Ruth.