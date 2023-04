Freie Lehrerstellen in Kalbe bald besetzt?

Von: Hanna Koerdt

Eine Stelle für das Fach Wirtschaft an der Sekundarschule Kalbe konnte jüngst besetzt werden, außerdem laufen Einstellungsangebote und Ausschreibungen. © Maik Bock

Kommen für die Sekundarschule Kalbe bald endlich neue Lehrkräfte? Es gibt Einstellungsangebote, teilt das Landesschulamt mit. Doch diese müssen noch angenommen werden. Auch wird noch nach einer neuen Schulleitung gesucht.

Kalbe – Nach derzeitigem Stand, so teilt es Landesschulamtspressesprecher Tobias Kühne mit, ist die Neubesetzung zum 1. Februar 2024 geplant. Und zwar der Stelle des Schulleiters der Sekundarschule Kalbe. Der bisherige Schulleiter Ulf Gahrns wird in Rente gehen.



Noch laufe das Bewerbungsverfahren, erklärt Tobias Kühne, die Stelle sei noch nicht final besetzt. Eine erste Ausschreibung gab es im März 2022 und im Juni 2022 wurde nochmals ausgeschrieben. „Wir kümmern uns sehr zeitig um solche Verfahren, die allerdings auch sehr komplex sind und sich dadurch mitunter lange hinziehen können“, erklärt Kühne weiter.



Für die Sekundarschule Kalbe laufen derzeit weitere Stellenausschreibungen, wie Kühne auf Nachfrage der Altmark-Zeitung mitteilt. Denn der Lehrermangel ist groß, worauf seit einigen Monaten besonders die Elternvertreter aufmerksam machen, beispielsweise mit Bannern, die „Wir brauchen Bildung!“ fordern. So habe sich laut des Landesschulamtes aus der Februar-Ausschreibung sogar tatsächlich eine Stellenbesetzung für das Fach Wirtschaft ergeben. „Aus der März-Ausschreibung, deren Bewerbungsfrist am 31. März ablief, werden Bewerbern auf vier Stellen an der Sekundarschule in Kalbe noch vor Ostern Einstellungsangebote unterbreitet“, erklärt Tobias Kühne. Die Bewerber entscheiden dann allerdings, ob sie das Einstellungsangebot für die Kalbenser Sekundarschule annehmen oder nicht. „Tun sie das, könnten dadurch zum Beispiel die Fächer Physik und Biologie versorgt werden“, teilt der Pressesprecher mit. Das Landesschulamt sei auch weiterhin bemüht, neue Lehrkräfte für Kalbe zu finden, weswegen auch im April wieder Ausschreibungen gemacht wurden.



Aus dem Speed-Dating für Quereinsteiger in den Lehrerberuf, welches im Januar in der Sekundarschule stattfand, haben sich laut Kühne mehrere Interessenten ergeben, die sich seitdem beim Landesschulamt registriert haben. „Diese Menschen interessieren sich absehbar aber nicht nur für die Sekundarschule in Kalbe, sondern auch für andere Schulen in der Umgebung“, macht Tobias Kühne aufmerksam. Einige Registrierungen seien auch erst wenige Wochen alt, dementsprechend „laufen noch die Prüfprozesse bzw. haben sie erst begonnen“, teilt der Pressesprecher weiter mit.