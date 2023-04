Freibad Kalbe: Eintritt frei für Feuerwehren

Stadt will Ehrenamt würdigen

+ © Koerdt, Hanna Das Badevergnügen im Kalbenser Freibad soll ab dieser Saison für Feuerwehren der Einheitsgemeinde Kalbe kostenfrei sein. Das gilt auch für Kinder- und Jugendfeuerwehren. © Koerdt, Hanna

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Hanna Koerdt schließen

Feuerwehrleute, auch Kinder und Jugendwehren, der Einheitsgemeinde Kalbe sollen ab dieser Saison umsonst ins Freibad der Mildestadt können. Damit soll ihr Engagement gewürdigt werden.

Kalbe – Wie kann das Engagement von Feuerwehrleuten der Einheitsgemeinde Kalbe mehr gewürdigt werden? Schon des Öfteren beschäftigten sich Kalbenser Gremien und auch die Feuerwehrleute selbst mit dieser Frage. Eine Vergünstigung soll ab diesem Sommer gelten: freier Eintritt für das Freibad in Kalbe.



Der Kalbenser Hauptausschuss beschäftigte sich während der jüngsten Sitzung mit der Entgeltordnung für das Freibad. Denn beabsichtigt ist es, die Gebühren zu erhöhen (AZ berichtete). In die Entgeltordnung neu mit aufgenommen wird, sofern der Stadtrat in seiner Sitzung am 4. Mai zustimmt, auch, dass Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie erwachsene Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren der Einheitsgemeinde Kalbe gegen Vorlage des Dienstausweises mit Lichtbild als Gruppe oder einzeln freien Eintritt erhalten.



In der Vergangenheit wurde die kostenlose Nutzung des Freibades schon diskutiert, allerdings, auch aus den Reihen der Feuerwehr selbst, kritisiert, dass nicht alle Feuerwehrleute einen Nutzen daraus ziehen könnten. Denn die Engagierten aus den Ortschaften, die eher im Randbereich der Einheitsgemeinde liegen, würden eher Freibäder außerhalb der Kommune nutzen. Diese Entscheidung steht aber letztlich jedem frei.



Nur noch ein Problem sah Hauptausschussmitglied Jens Mösenthin: „Ich bin auch Mitglied der Feuerwehr, ich habe aber keinen Dienstausweis mit Lichtbild.“ Vor der Ausschusssitzung, so informierten Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth und Kämmerin Manuela Dietrich-Beckers, habe es eine Beratung mit der Feuerwehr gegeben, bei der dieses Thema, spezifisch aber bezüglich der Kinder- und Jugendwehren, ebenfalls angesprochen wurde. Die Kinderfeuerwehr hat grundsätzlich keine Dienstausweise, aber auch nicht jedes Mitglied der Jugendwehren besitzt einen. Deshalb würden voraussichtlich einfach Namenslisten mit den Mitgliedern für das Kassenhäuschen des Freibades gefertigt. Dies sei auch für Erwachsene ohne Dienstausweise eine Option. Karsten Ruth erklärte, dass grundsätzlich solch ein Ausweis unbürokratisch bei ihm angefordert und abgeholt werden kann.