„Fordere den Minister zum Rücktritt auf“

Magdeburg/Brüchau. Die Problematik der Bohrschlammgrube Brüchau sieht der CDU-Landtagsabgeordnete Uwe Harms als ein „Hauptthema dieser Legislaturperiode“, so Harms im Gespräch mit der Altmark-Zeitung.

Die Aufarbeitung offener Fragen dazu werde allerdings nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die Abgeordneten „verzögert und erschwert“. In der Verantwortung sieht Harms dabei Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) und fordert ihn zum Rücktritt auf.

Eingehend hat sich Harms inzwischen mit der Bohrschlammgrube Brüchau befasst, in die seit den 1970er Jahren bis 2012 nicht nur bergbauliche Abfälle, sondern unter anderem cyanhaltige Altsalze, Pflanzenschutzmittel, Konservierungsmittel, arsenhaltige Gifte, Apothekengifte, und noch viele weitere flüssige und feste Schadstoffe, die nichts mit dem Bergbau zu tun haben, gekippt wurden. Es gibt diesbezüglich viele Gutachten und Stellungnahmen. Ganz besonders fußt Harms Kritik an der jetzigen Herangehensweise der Landesregierung an das Thema „Silbersee“ auf der zu geringen, wenn nicht gänzlich fehlenden Berücksichtigung der Stellungnahme vom Juli 2017 des Altmarkkreises Salzwedel zum inzwischen teilgenehmigten Sonderbetriebsplan. In dieser weist der Kreis darauf hin, dass bereits bewiesen ist, dass die Grube „nicht dicht“ ist und der Schaden sich „mit dem Grundwasserstrom“ bewegt. Und: Unter „der Maßgabe heutiger abfall- und deponierechtlicher Regelungen wäre die OTD Brüchau aufgrund ihres Abfallinventars der Deponieklasse III (Oberirdische Deponie für gefährliche Abfälle) zuzuordnen“, wird in der Stellungnahme des Kreises weiterhin erklärt.

Harms hat im August im Wirtschaftsausschuss konkret darauf hingewiesen, dass er einen Vergleich mit der Deponieverordnung, auch wenn die Grube dem Bergrecht unterstehe, für die Betrachtungsweise dieser als sinnvoll erachtet. Für Brüchau müsste dann eine fünf statt ein Meter dicke Sperrschicht zwischen Boden und Grubeninhalt bestehen. Die Durchlässigkeit in Brüchau sei aktuell zehn- bis 100-mal so hoch, wie es in einer Deponieverordnung für Quecksilber gefordert werden würde. Er fragte Willingmann konkret, seit wann dieser über den Inhalt der Stellungnahme des Kreises informiert sei, wie er diese Kenntnisse bewerte und ob er es für erforderlich halte, die Bearbeitung des Themas nicht stärker in Richtung einer möglicherweise notwendigen Räumung umzusteuern. „Nach mehrfacher Aufforderung“, so Harms gegenüber der AZ, habe Willingmann eine Antwort geschickt, „ohne diese Fragen zu beantworten“. „Ich komme zu der Einschätzung, dass der Minister für Wirtschaft, Prof. Dr. Willingmann, wissentlich und in Kenntnis der Landesverfassung diese missachtet“, erklärt Harms und verweist auf Artikel 53, Absatz 2 der Verfassung. Demnach müsse die Landesregierung Fragen einzelner Abgeordneter „nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig beantworten“. Die Landesregierung müsse über alles „erschöpfend Auskunft geben, was für die Ausübung der Regierungskontrolle erforderlich ist“. Durch die Antworten, die nach seiner Einschätzung, seine Fragen aber nun mal nicht „beantworten“, würden Diskussionen im Landtag weiter hinausgezögert und schwieriger gemacht.

Dies sei aber nur ein Punkt „meiner Kritik an der Arbeitsweise des Ministers. In den vergangenen zwei Jahren hat sich gezeigt, dass der Minister kein Interesse hat, die Entsorgungsfrage einer Lösung zuzuführen“, so Harms. Das Ministerium sei seiner Auffassung nach der fachlichen Aufsicht über das Landesbergbauamt (LAGB) nicht nachgekommen. So müsse diese Behörde in ihren Kompetenzen weiterentwickelt werden. „Inkompetenz“ herrsche aber beispielsweise beim Thema Umwelt und Deponieverordnung. Harms Auffassung nach „sind kommunale Behörden kompetenter, die Bürger sind kompetenter und die Landesregierung im Ganzen hat auf die peinlichen Vorwürfe bisher nicht reagiert“, so Harms. Er habe vielleicht noch dafür Verständnis, wenn ein Minister „beim ersten Lesen“ nicht jedes Detail erfasst, doch seit Monaten sei die „Eindeutigkeit“ der Stellungnahme des Kreises nachzulesen. Die besonderen Kriterien rund um die Bohrschlammgrube müssten „gewürdigt“ werden, so Harms. Wenn man die Deponieverordnung hier heranziehe, würden in Brüchau lediglich Voraussetzungen für den dauerhaften Verbleib von Bauschutt, aber gewiss nicht Tonnen toxischer Stoffe herrschen, „und das muss ein Minister erkennen“. Insgesamt würden die Fragen „der Bürger und Abgeordneten“ nicht ernst genommen und „augenscheinlich die Minister nicht genügend informiert, sonst könnte weder der Umweltminister, die Gesundheitsministerin noch der Ministerpräsident ruhig schlafen“, so Harms.

Er hat eine klare Forderung: „Aufgrund der mir vorliegenden Unterlagen müssen wir unverzüglich mit der Planung der Beräumung beginnen.“ Dies würde allein bereits zwei bis drei Jahre dauern, dann würden noch weiter Jahre für die eigentliche Beräumung der Bohrschlammgrube folgen. „Wir können nur hoffen, dass in diesen Jahren keine weiteren Grundwasserschäden auftreten. Es besteht dringender Handlungsbedarf!“

Von Hanna Koerdt