Kalbes Kitas bei Auszubildenden beliebt

Stadt will für Einstellungen Fördergeld beantragen

Die Kitas der Einheitsgemeinde Kalbe sind personell gut aufgestellt. Die Stadt bildet auch regelmäßig aus, da es auch an Bewerbern nicht mangelt. Genutzt wurden dafür auch schon Fördermittel.

Kalbenser Kitas sind beliebt bei Auszubildenden, an Bewerbern mangelt es nicht. Die Stadt möchte im Sommer wieder einstellen und dafür auch eine Landesförderung nutzen.

Kalbe – Der Lehrermangel macht den Kalbenser Schulen zu schaffen. Doch wie sieht es mit der Betreuung der jüngsten Bürger der Einheitsgemeinde Kalbe aus? Tatsächlich ganz anders: „Der Betreuungsschlüssel wird eingehalten“, sagt Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth auf Nachfrage der Altmark-Zeitung. Auch an Bewerbern für Stellen mangelt es nicht.



Auch wenn die offizielle Corona-Phase für beendet erklärt wurde, hat die Stadt nach wie vor mit entsprechenden Vorfällen in den Kitas zu tun. „Aber auch die üblichen Erkältungskrankheiten sorgen für Personalausfälle“, erklärt Ruth. Zum 1. August werden zwei Erzieherstellen neu besetzt. Aber insgesamt ist „unser Personal in den Kitas bei etwa 60 Kolleginnen hinreichend besetzt“, sagt Karsten Ruth.



Genauer beschäftigt die Stadt Kalbe insgesamt 54 Staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher sowie derzeit drei Sozialassistentinnen und drei Auszubildende. „Wir haben für jedes Ausbildungsjahr einen Azubi in der Ausbildung“, erklärt Ruth weiter. Auch eine Anerkennungspraktikantin ist bei der Stadt angestellt sowie eine Vorpraktikantin, die seit Anfang März und noch bis Ende Juli insgesamt 600 Stunden für die Kindertagesstätten „Märchenland“ in Kalbe, „Zwergenland“ in Kakerbeck, „Knirpsenland“ in „Jeetze“, „Waldspatzen“ in Brunau und „Zwergenland“ in Badel, deren Träger die Kommune ist, arbeitet, erläutert Verwaltungsmitarbeiterin Kerstin Wilk. Die Vorpraktikantin ist eine Quereinsteigerin, kommt also aus einem anderen Berufsfeld, und kann mit den geleisteten Stunden des Vorpraktikums anschließend in die Ausbildung.



Die Kalbenser Kindertagesstätten werden „offensichtlich gern für Ausbildungszwecke in Anspruch genommen“, berichtet Karsten Ruth und erklärt weiter, dass dies „ein Verdienst der Mitarbeiterinnen vor Ort“ ist. Zum 1. Juli möchte die Stadt „wieder ein oder zwei Auszubildende einstellen“, erklärt Kerstin Wilk. Denn dann beginnt das neue Schuljahr der praxisbegleitenden Ausbildung zum Erzieher. „Die Schüler werden in Stendal beschult und erhalten bei uns die praktische Ausbildung. Dafür haben wir auch Praxisanleiter“, berichtet Wilk. Voraussetzungen für diese Ausbildung sind Qualifikationen als Sozialassistent oder Kinderpfleger. Für diese beiden Stellen hofft die Kommune auf Fördergeld und möchte einen Antrag für das Programm „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ beim Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung stellen. Das Förderprogramm konnte Kalbe in den vergangenen vier Jahren – erst als Bundesprogramm, inzwischen als Landesprogramm – auch schon nutzen. „Nur eine Ausbildung im zweiten Lehrjahr ging einmal nicht“, berichtet Kerstin Wilk der AZ, denn da gab es das Förderprogramm zeitweise nicht mehr. „Das haben wir dann selbst bezahlt“, so die Verwaltungsmitarbeiterin. Denn letztlich „wollen wir ja Personal haben und unsere eigenen Auszubildenden“.