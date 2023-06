Feuerwehreinsatz in Kalbenser Median-Klinik

Von: Maik Bock

In der Median-Klinik löste die Brandmeldeanlage aus. © Maik Bock

Die Brandmeldeanlage in der Median-Klinik in Kalbe löste am Sonntagnachmittag aus. 25 Einsatzkräfte rückten aus.

Kalbe - Schrecksekunden für die Patienten der Kalbenser Median-Klinik am späten Sonntagnachmittag: Gegen 16.41 Uhr alarmierte die Brandmeldeanlage das ganze Haus.

Damit wurde auch die Leitstelle Altmark in Stendal sofort informiert, die daraufhin die Kalbenser Feuerwehr alarmierte. Nur wenige Minuten nachdem die Sirenen heulten und Pieper die Einsatzkräfte im Kalbe und Karritz alarmierten, traf schon der Einsatzleitwagen vor Ort ein.

Das Personal der Klinik hatte die Patienten bereits aus der Klinik evakuiert. Sie hatten sich an den Sammelpunkten vor und hinter der Klinik eingefunden.

Der Rauchmelder im Zimmer 303 hatte ausgelöst, wie Einsatzleiter Ramón Rulff im Anschluss an den Einsatz erklärte. Das Zimmer wurde von den Einsatzkräften, die auch schweren Atemschutz angelegt hatten, kontrolliert. Ein Feuer wurde nicht entdeckt. Warum der Rauchmelder ausgelöst hat, soll nun klinikintern untersucht werden.

Gegen 17.15 Uhr konnten die Kalbenser und Karritzer Aktiven wieder in die Gerätehäuser abrücken. Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen.