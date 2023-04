Fest zum zehnjährigen Bestehen des Fördervereins der Jeetzer Kindertagesstätte

Familienfest mit vielen Attraktionen

Am 6. Mai wird in Jeetze unter dem Motto „„Märchenhaft, tierisch gut und echt stark“ gefeiert. Denn der Förderverein der Kindertagesstätte „Knirpsenland“ besteht in diesem Jahr seit zehn Jahren.

Jeetze – „Fast der ganze Spielplatz ist vom Förderverein ermöglicht worden“, erzählt Sigrun Mösenthin. So konnten für das Jeetzer „Knirpsenland“, erzählt dessen Leiterin weiter, unter anderem eine Sand- und Wasseranlage, eine Nestschaukel, ein Gartenhäuschen und verschiedene Wipptiere in den vergangenen zehn Jahren angeschafft werden. Denn seit zehn Jahren gibt es den Förderverein der Kindertagesstätte „Knirpsenland“.



Fest am 6. Mai

Anlässlich des Jubiläums in diesem Jahr findet ein Familienfest in Jeetze am Sonnabend, 6. Mai, unter dem Motto „Märchenhaft, tierisch gut und echt stark“ statt. Märchenhaft, weil die Kinder ein Musical aufführen werden, tierisch gut, weil „später kommt ein rollender Zoo“, erklärt Sigrun Mösenthin und echt stark, weil gemeinsam mit dem Förderverein für die Kindertagesstätte viel umgesetzt werden konnte. Zu dem Fest sind alle Interessierten eingeladen. Los geht es um 14 Uhr.

Programm:

14 Uhr: Einlass/Festbeginn



14.30 Uhr: Begrüßung



15 Uhr: Programm der Kinder „Märchen Musical“



15.30 Uhr: Kaffee und Kuchen, Tränklers Rollender Zoo, Hüpfburg, Kinderschminken, Seifenblasen, Eiswagen



17 Uhr: Abendimbiss (gebackenes Schwein, Hotdog, Pommes)

Tränklers Rollender Zoo:



15.30 Uhr: „Alpaka, Krokodil & Co.“ Liveshow mit



Tiererklärung



16.35 Uhr: Fotosafari: Kinder können sich mit Schlange „Schneeflöckchen“ fotografieren



17 Uhr: Kuschelrunde mit Frettchen „Susi und Strolch“



17.30 Uhr: Alpakafütterung

Um die 70 Mitglieder

Gegründet wurde der Förderverein, der mittlerweile um die 70 Mitglieder hat, im Jahr 2013 auf Initiative der Einwohner, der Kindereinrichtung und der Eltern, erzählt Sigrun Mösenthin. „Von dem Verein erhalten wir viel Unterstützung“, sagt die Einrichtungsleiterin. Über den Förderverein, dessen Motto „Hand in Hand fürs ‘Knirpsenland’“ lautet, kann in unterschiedlicher Form die Kindertagesstätte von Eltern, Großeltern, Verwandten und Interessierten unterstützt werden.

Beispielsweise Geld für Anschaffungen, aber auch Hilfe für Aktionen bei Festen des „Knirpsenlandes“ und für Bildungsfahrten. „Ohne diese Unterstützung wäre es uns kaum möglich, mit dem Bus nach Stendal für einen Ausflug zu fahren“, sagt Sigrun Mösenthin. Der Förderverein fördert das „Knirpsenland“ also ideell und materiell, um ein pädagogisch wertvolles Umfeld zu schaffen.



Alle Generationen miteinander

Die Kindertagesstätte und das Dorf seien gut miteinander verbunden, sagt Sigrun Mösenthin: „Alle Generationen miteinander, das ist das, was wir den Kindern mit auf den Weg geben wollen“. Dieses Miteinander wurde schon oft bei Festen in Jeetze deutlich oder bei Projekten im „Knirpsenland“.