Erste Reparaturmaßnahmen nach Breitbandausbau in Kalbe erfolgt

+ © Maik Bock Die Steine passte Sascha Linke in die Gehwege der Kalbenser Altstadt wieder ein. Beanstandet wurde, wie die Gehwege nach dem Breitbandausbau aussahen. Deswegen wurden nun erste Reparaturmaßnahmen durchgeführt. © Maik Bock

Erste Reparaturarbeiten an den Gehwegen in der Kalbenser Altstadt wurden durchgeführt. Auch die anderen Schäden, die wegen des Breitbandausbaus entstanden sind, sollen beseitigt werden.

Kalbe – Die Gehwege in der Kalbenser Altstadt wurden nach dem Breitbandausbau nicht wieder richtig gepflastert. Teilweise gab es Stolperfallen. Die Pflasterung an der Gardelegener Straße erinnerte an einen Riss. Teilweise lagen die Pflastersteine auf Haufen, im Gehweg gab es große Lücken. Anwohner hatten sich darüber beschwert. Deswegen fand ein Rundgang mit Ortschaftsrat und Bauamtsleiter Thomas Kräuter statt, bei dem die Schäden notiert wurden. Die Liste sollte an die bauausführende Firma weitergeleitet werden, damit diese die Schäden behebt.

Und tatsächlich wurden Reparaturmaßnahmen durchgeführt, wie Thomas Kräuter auf Nachfrage der Altmark-Zeitung bestätigt. Vor wenigen Tagen war ein Mitarbeiter der bauausführenden Firma vor Ort, um die Schäden an den Gehwegen zu beseitigen. Die Steine wurden in die Gehwege eingepasst und anschließend verdichtet.



„Alle uns bekannten Mängel sind angezeigt“, informiert dazu Thomas Kräuter weiter. Sofort notwendige Arbeiten, um Gefahrenstellen zu beseitigen, werden „sofort vor dem Abnahmetermin beseitigt“, teilt der Bauamtsleiter weiter mit. Denn es wird eine Abnahme für den Breitbandausbau in der Altstadt geben. Dazu werden unter anderem das Bauamt und Ortsbürgermeister Heiko Gabriel zur Teilnahme von der bauausführenden Firma eingeladen. „Nach Fertigung des Abnahmeprotokolls werden für die noch festgestellten Mängel Termine bestimmt, bis wann die als mangelhaft eingestuften Arbeiten nachgearbeitet werden“, teilt Thomas Kräuter weiter mit. Danach wird es nochmal eine Endabnahme geben.



Wie der Bauamtsleiter sagt, habe sich seit der Begehung einiges getan. So wurden Gefahrenstellen bereits beseitigt.



„Da die meisten Tiefbauarbeiten abgeschlossen sind, erwarten wir in Kürze die Terminvorschläge zur Oberflächenabnahme“, so Thomas Kräuter weiter.