Boden im Kurpark in Kalbe zwar weniger vernässt, aber für Maschine noch zu weich

Von: Ina Tschakyrow

Die Gräben im Kurpark in Kalbe haben weniger Wasser. Der Boden konnte abtrocknen. © Ina Tschakyrow

Der Boden im Kurpark in Kalbe ist weniger vernässt. Dennoch ist unklar, wann die Arbeiten zur Gestaltung weitergehen können.

Kalbe – Die Arbeiten im Kurpark in Kalbe mussten vor einigen Monaten gestoppt werden. Der vernässte Boden war zu weich für die schweren Forstmaschinen. Mittlerweile seien „die Flächen gut abgetrocknet“, informierte Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth während der Sitzung des Hauptausschusses.

Die Gräben im Kurpark wurden ausgehoben, damit das Wasser darin schneller ablaufen kann. „Das hat gut geklappt“, sagte Karsten Ruth. Der Wasserstand beispielsweise in dem Graben entlang einer der Hauptwege hat sich deutlich verringert. Das sei eine „Chance“ gewesen, den Boden „besser zu entwässern“, so der Bürgermeister am Donnerstagabend weiter.



Karsten Ruth erläuterte aber auch, dass der Boden für die 20-Tonnen-Maschine immer noch nicht ausreichend abgetrocknet sei. Das wurde bei einem Vor-Ort-Termin festgestellt, der kürzlich stattfand. Daher sei noch unklar, wann die Arbeiten weitergehen können, aber „so schnell wie möglich soll die Mulchung der Fläche“ erfolgen, erklärte Karsten Ruth.



Rasenfläche wird angelegt

Gemulcht wird die Fläche, die sich hinter dem Gutshaus zwischen dem Hauptweg und der Milde befindet. Die Fläche soll außerdem geebnet werden, weswegen auch Muttererde verwendet werden wird.

Auf dem vorderen Drittel dieser Fläche, ergänzte der Bürgermeister, wird, wie auch mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen, Rasen angesät. Hinter der Rasenfläche werden verschiedene Bäume und Sträucher angepflanzt, sodass die gewünschte „Struktur erkennbar ist“.



Schnittarbeiten an alten Bäumen

An den Hauptwegen wurden bereits junge Bäume eingesetzt, die regelmäßig gewässert werden. Allerdings habe es laut Karsten Ruth „Unruhe“ gegeben, weil einige der jungen Bäume dicht an alte Bäume gepflanzt wurden. Das wurde gemacht, weil es „einheitlich sein soll“. Im Herbst werden Schnittarbeiten durchgeführt. Äste von den alten Bäumen, die den jungen Bäumen beispielsweise das Licht nehmen, werden gekürzt. Weiterhin werden in „kleinem Rahmen Anpflanzungen erfolgen“, so der Bürgermeister weiter.



Wenn die Maßnahme im Kurpark fortgesetzt wird, sollen Mitarbeiter der Stadt auf der anderen Fläche des Kurparks tätig werden, damit dort „schon die neuen Strukturen sichtbar werden“, sagte Karsten Ruth.



„Wir hoffen, dass in den nächsten Tagen die Maschine arbeiten kann“, damit die Fläche im Kurpark eingeebnet, gemulcht und schließlich bepflanzt werden kann.