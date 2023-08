Bundesstraße 71 bei Kakerbeck: Radlader brannte

Von: Maik Bock

Als die Feuerwehr Engersen eintraf, war der Radlader bereits in Vollbrand. © Maik Bock

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montag auf der B 71 zwischen Kakerbeck und Wiepke. Dort brannte ein Radlader. Eine Vollsperrung der Straße war nötig, sodass es zu Staus kam.

Kakerbeck – Ein Radlader ist am Montag gegen 13.25 Uhr auf der B 71 am Parkplatz „Langer Heinrich“ in Flammen aufgegangen. Grund dafür ist nach ersten Erkenntnissen vor Ort vermutlich ein technischer Defekt. Der Radlader war von Kakerbeck in Richtung Wiepke unterwegs, als in der Doppelkurve plötzlich das Feuer am Fahrzeug ausbrach. Der Fahrer konnte sich aus dem Führerhaus retten, bevor der Radlader vor einem Baum auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam.



Zeugen wählten den Notruf. Für die Feuerwehren aus Engersen, Wiepke, Estedt und Kalbe wurde die Alarmierung ausgelöst. Der Brand blieb auf den Radlader beschränkt – der Einsatzort lag in einem Waldstück. Es brannte aber auch etwas Böschung. Das Feuer konnte mit Wasser und später mit Schaum schnell gelöscht werden. Im Einsatz waren sechs Fahrzeuge und um die 30 Aktive. Der Radlader erlitt einen Totalschaden. Die Bundesstraße war voll gesperrt. Staus bildeten sich in beide Richtungen.