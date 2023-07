Wahlen in Kalbe: Karsten Ruth tritt nicht wieder an

Von: Hanna Koerdt

In der großen Politik, wie auch auf kommunaler Ebene sieht Karsten Ruth Problematiken, die ihn von der erneuten Kandidatur abhalten. © Hanna Koerdt

Nach 14 Jahren als Bürgermeister der Einheitsgemeinde Kalbe hat sich Karsten Ruth dazu entschieden, nicht wieder zu kandidieren. Ihm fehle dafür aus verschiedenen Gründen die Motivation.

Kalbe – „Es ist eine Entscheidung, die ich mir wirklich nicht leicht gemacht habe“, sagt Karsten Ruth im Gespräch mit der AZ. Am Montag machte er es in der Verwaltung vor seinen Mitarbeitern offiziell: Er wird nicht erneut für die Wahl zum Bürgermeister kandidieren und beendet seine Amtszeit damit im Januar 2024 nach insgesamt 14 Jahren.



Im Oktober 2000 stieg Karsten Ruth, der in Kalbe aufwuchs, nach dem Jurastudium in Berlin in die Verwaltungsarbeit ein. Erst als Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes der Verwaltungsgemeinschaft Kalbe (Milde), ab 2005 der Verwaltungsgemeinschaft Arendsee-Kalbe. Nach einer erneuten Gebietsreform wurde Ruth 2010 erster und bislang – durch seine Wiederwahl 2016 – auch einziger Bürgermeister der Einheitsgemeinde Kalbe (Milde).



Der Aufbau der neuen Kommune sei gleichermaßen sehr herausfordernd, aber auch reizvoll gewesen, so Ruth, da sie eine Vielzahl an Themen, Handlungsebenen, Kooperationen und Möglichkeiten zur Entwicklung bot. „Es setzte jedoch auch immer ein ausgeprägtes Verständnis für das Konstrukt ‘Einheitsgemeinde’ sowie für zeitliche und insbesondere finanzielle Zusammenhänge voraus“, fasst der Bürgermeister zusammen. Dies gelte rückblickend aber ebenso für die weitere Zukunft der Stadt Kalbe.



„Ohne eine belastbare und nachhaltige Unterstützung der kommunalen Problemstellungen durch Land und Bund, ohne die Umsetzung der so häufig propagierten ‘Stärkung des ländlichen Raums’ und der Herstellung bundesweit gleichwertiger Lebensverhältnisse, ohne eine dementsprechende ausreichende Ausfinanzierung, ohne eine vertrauensvolle, zielorientierte und adäquate Fördermittelpolitik sowie ohne eine massive Reduzierung der Bürokratie werden gerade Kommunen ohne ausreichenden Gewerbe- und Industriebestand, wie die Stadt Kalbe Milde, an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit geraten und sich somit die kommunale Selbstbestimmung als inhaltsleer erweisen“, erklärt der Bürgermeister.



„In meiner persönlichen Auswertung der diesbezüglichen Erfahrungen der letzten Jahre fühle ich mich nicht mehr hinreichend motiviert, um gegebenenfalls eine dritte Amtsperiode als Bürgermeister anzutreten, meine Loyalitätsverpflichtung einzuhalten, erfolgreich Kommunalpolitik zu gestalten und zu vermitteln. Ich könnte die Aufgaben nicht mehr mit der Überzeugung und Kraft leisten, wie es die Stadt verdient.“



Hinzu käme, so Ruth über weitere Beweggründe, eine „wahrnehmbare Stimmungslage in der Bürgerschaft“, die eine Atmosphäre geschaffen habe, „die das Niveau der öffentlichen Streit- und Diskussionskultur durch Respektlosigkeit und Unsachlichkeit sehr tief hat fallen lassen. Auch wenn ich in den vielen Jahren meiner Tätigkeit Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg gegangen bin, fühle ich mich in meinem Selbstverständnis heute nicht im Stande, mich auf diese Stufe zu bewegen.“ Im Ergebnis hätten all diese Entwicklungen dazu geführt, dass er sich nun endgültig gegen eine erneute Kandidatur entschieden habe. Es gebe mehrere Projekte, die er in einem unbeendeten Stadium hinterlasse „und die ich gerne zu Ende gebracht hätte, aber das erlauben die Umstände nicht“.



„Für die Einheitsgemeinde hoffe ich, dass sie eine Führung erhält, die sich durch Ausgewogenheit, Sensibilität und neutralem Verhalten zum Wohle der gesamten Einheitsgemeinde darstellt“, sagt Karsten Ruth.