Brunau: Einzige Bäckerei im Ort hat zugemacht

Von: Hanna Koerdt

Keine frischen Brötchen mehr und keine Kaffeepausen: Die „Ihr Landbäcker“-Filiale in Brunau wurde kürzlich dauerhaft geschlossen. © IMAGO/Kay-Helge Hercher

Seit einigen Tagen stapeln sich dort, wo man sonst Brötchen, Kuchen und Co. kaufte, Getränkekisten. Die Filiale des Landbäckers im Eingangsbereich des Brunauer NP-Marktes wurde dauerhaft geschlossen.

Brunau – Im Ort selbst hatte es schon vor der Schließung entsprechenden „Buschfunk“ gegeben, sagt Ortsbürgermeisterin Ortrun Cyris. Offiziell hatte aber niemand etwas mitgeteilt. Nun ist es Realität: Die Filiale wurde vor Kurzem komplett ausgebaut, auch auf dem großen NP-Schild an der Bahnhofstraße vor dem Markt ist die Aufschrift „Ihr Landbäcker“ entfernt worden und nur noch ein weißer Balken geblieben. Aus Nachfrage der Altmark-Zeitung teilt die Geschäftsführung der Stendaler Landbäckerei GmbH mit, dass der Standort im Brunauer NP aus betriebswirtschaftlichen Gründen geschlossen wurde. Ein alternativer Standort als Ersatz „ist momentan nicht geplant“, heißt es weiter seitens des Bäckereibetriebes.

Es sei „schon ein herber Verlust für Brunau“, findet Ortrun Cyris. Die Begründung des Unternehmens könne sie aber auch nachvollziehen: „Man kann es bedauern, aber wenn es sich nicht mehr rechnet, dann geht es nicht mehr weiter“, fasst es die Ortsbürgermeisterin zusammen. Oftmals bemerken Bürger den Verlust eines Angebots auch erst, wenn es weg ist, „denn wenn es da ist, geht keiner hin und dann ist das Geschrei groß“, weiß Ortrun Cyris um diese Krux. Im Markt beispielsweise gebe es auch eine Backstation, „da ist es dann günstiger“, so Cyris, allerdings sei das Angebot ein anderes. Auch konnte an dem Bäcker mal ein Kaffee getrunken und eine Bockwurst gegessen werden, was besonders Bus- und Lkw-Fahrer gerne annahmen. „Ich habe schon von mehreren gehört, dass sie es sehr schade finden, dass sie hier nicht mehr Pause machen können“, berichtet die Ortsbürgermeisterin.



Besonders älteren, nicht mobilen Bürgern der Ortschaft, die nach Kalbe und Kakerbeck mit 439 Einwohnern die drittgrößte der Einheitsgemeinde Kalbe ist, fehle das Angebot, sagt Ortrun Cyris: „Sie sind die Leidtragenden.“ Es gebe zwar noch Bäckerwagen aus der Umgebung, die an unterschiedlichen Tagen in Brunau Halt machen, aber „ich nehme an, es wird da jetzt zu Engpässen kommen“, befürchtet Ortrun Cyris, da diese Bäcker „in nächster Zeit alle länger in Urlaub gehen“. Wie sie ihren Urlaub oder auch ihre Touren gestalten, „darauf haben wir ja keinen Einfluss“, sagt die Ortsbürgermeisterin, die dies kürzlich schon mit dem Ortschaftsrat diskutierte, als während der Sitzung die Frage nach einem Ersatz für die Bäckerfiliale aufkam. Es gab Zeiten, so erinnert sich Ortsbürgermeisterin, in denen sich die fahrenden Bäcker für die Urlaubszeit unter einander absprachen. Dies wäre für die Zukunft eine eventuelle Lösung, „denn sonst wird es eng“, so die Ortsbürgermeisterin.