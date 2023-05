Breitbandausbau: „Die Mängel sind extrem“

Von: Hanna Koerdt

Nach den Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau klagen Bürger und Kommunalpolitiker, nicht nur in Kalbe, über verbliebene Mängel. © Sina Schuldt

Kaputte Straßenlampen, eingesackte Gehwege, schlampige Pflasterungen: Der ZBA muss viele Mängel nach dem Ausbau des Glasfasernetzes beheben lassen. Kalbes Bauausschuss ist aber skeptisch, dass dies tatsächlich passiert.

Kalbe – Schon seit Monaten beschweren sich Bürger und Ortschaftsräte immer wieder über die mangelhafte Arbeit der Firmen, die im Auftrag des Zweckverbandes Breitband Altmark (ZBA) den Glasfaserbau ausführen. Im Kalbenser Bauausschuss kam das Thema jetzt auch auf. Mit dem Ergebnis, dass ein Verantwortlicher des ZBA demnächst im Stadtrat Rede und Antwort stehen soll.



Die Verkabelung der Straßenbeleuchtung in Thüritz sei, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, während des Ausbaus „zerschossen“ worden und die Lampen „seit November defekt“, erklärte im Bauausschuss Thomas Schreiber, der Ortsbürgermeister von Badel und Thüritz ist. Laut ZBA, so berichtete Schreiber, müssen sich die Bürger „in Geduld üben“. Dass die Schäden tatsächlich behoben werden, „glaubt kein Mensch mehr“. Für Altmersleben könne auch er das so bestätigen, erklärte Hans-Georg Otte – dort gebe es „einzelne Lampen, die noch immer nicht gehen“. Kalbes Ortsbürgermeister Heiko Gabriel ärgerte sich hingegen über den schlechten Zustand der Gehwege in Kalbe, seit die Tiefbaufirmen dort tätig waren: „Das können wir so nicht hinnehmen.“ „Die Mängel sind extrem“, wusste auch Ausschussvorsitzender Ulf Kamith aus Kakerbeck. Dort hatte sich der Ortschaftsrat erst kürzlich ebenfalls über die Probleme geärgert.



„Es ist richtig, dass immer wieder Beschwerden der verschiedensten Art zum Verlegen der Lichtwellenleiterkabel bei der Stadt Kalbe eingehen“, erklärt Kerstin Trittel, die im Kalbenser Bauamt für den Bereich Tiefbau zuständig ist, auf Nachfrage der AZ. Bei ihr laufen die Beschwerden auf. Die Hinweise werden an die Bauüberwachung des Auftraggebers weitergegeben, „sodass dieser reagieren kann“, erklärt Trittel weiter. Nur offenbar mit mäßigem Erfolg.



Vor wenigen Tagen hat sie deshalb ein Schreiben an die Ortsbürgermeister der Einheitsgemeinde geschickt. Diese sollen, als ortskundige und erste Ansprechpartner der Bürger ihrer Dörfer, möglichst bis Ende Mai der Verwaltung die Mängel melden. Denn die vom ZBA beauftragte Firma möchte demnächst mit den Abnahmen beginnen. „Ich sehe darin eine Möglichkeit, noch vor den Abnahmen zu reagieren“, erklärt Kerstin Trittel, und Probleme zu korrigieren. Dafür sei die Stadt auf die Mithilfe der Ortsbürgermeister angewiesen.



Die Ortsbürgermeister seien „dafür nicht zuständig. Die Verwaltung muss die Mängel erfassen“, befand Heiko Gabriel. Er forderte, dass der Ortschaftsrat zusammen mit der Verwaltung die Schäden aufnimmt und die Ortsbürgermeister bei den Abnahmen dabei sind. Dies ist auch beabsichtigt und wird in dem Schreiben der Stadt an die Ortsbürgermeister ausdrücklich als „wünschenswert“ betont. „Ortsfremde“, meinte Thomas Schreiber, könnten in den Dörfern ohnehin nicht das sehen und beurteilen, was durch den Ausbau beschädigt wurde. Auch er war dafür, dass bei den Abnahmen die Ortsbürgermeister dabei sind. Man solle zur Mängelerfassung auch „den Zweckverband rausholen“, fand Ulf Kamith.



Jede Kommune müsste eigentlich „eine Person einstellen, die nur die Bauüberwachung macht“, resümierte Kalbes Bauamtsleiter Thomas Kräuter: „Wir haben allerhand zu tun.“ Er schilderte einen wahren Teufelskreis im System, angefangen damit, dass der ZBA Druck von den Fördergeldgebern bekommt, das Geld schnell abzurechnen oder es andernfalls zurückgeben zu müssen. Die Bau-Firmen bekommen Druck, schnell fertig zu werden, wodurch die Qualität in der sorgfältigen Ausführung leidet. Und letztlich alles noch mal aufgemacht werden muss. „Am Ende schaden wir uns alle“, so Kräuter.