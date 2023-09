Eine Feiermöglichkeit weniger in Kalbe

Brandschutzauflagen: Raiffeisen-Warengenossenschaft muss Saal schließen

Der Saal der Raiffeisen-Warengenossenschaft Kalbe eG wurde gerne für Feiern und Veranstaltungen angemietet. Doch nun bleibt er gesperrt.

Die Raiffeisen-Warengenossenschaft Kalbe musste vor Kurzem ihren Saal für die Nutzung und Vermietung sperren. Denn es gab für den Raum neue Brandschutzauflagen, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht umgesetzt werden können.

Kalbe – Kalbe hat kein Dorfgemeinschaftshaus. Der große Mehrzwecksaal des Kulturhauses ist für die meisten privaten Feierlichkeiten viel zu groß. Viele nutzten deshalb gerne den Saal der Raiffeisen-Warengenossenschaft Kalbe für ihre Feiern und Veranstaltungen. Diese Möglichkeit gibt es in Zukunft aber nicht mehr. Die Brandschutzauflagen, die der Altmarkkreis Salzwedel gefordert hat, können nicht geleistet werden. Der Saal wurde gesperrt und erleidet dasselbe Schicksal wie der kleine Kulturhaussaal.



Bereits im März fand, „erstmalig seit vielen Jahren“, eine Brandsicherheitsschau des Altmarkkreises auf dem Areal der Raiffeisen-Warengenossenschaft an der Eugenie-Schildt-Straße statt, erklärt Silvia Prehm, geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft, auf Nachfrage der AZ. Auch der Saal wurde überprüft. Bis zu 60 Personen finden darin Platz. Ein Treppenaufgang führt vom Erdgeschoss, wo es auch in den Büroraumtrakt geht, in den Saal. Doch dies war ein Punkt, der beanstandet wurde. Der Zugang zum Saal ist nicht abgetrennt vom Bürotrakt, dadurch könnte sich ein Feuer von den Büros ungehindert über den Treppenaufstieg in den Saal ausbreiten. Da es nur diesen Eingang durch das Treppenhaus gibt, wurde als Auflage gestellt, einen zweiten angebauten Fluchtweg aus dem Saal zu schaffen.



Innerhalb von etwa einem Monat hätte diese Maßnahme erfolgen müssen, um den Saal weiterhin nutzen zu können. „Wir haben gleich allen abgesagt“, so Silvia Prehm, die den Raum bereits gemietet hatten. Denn der Bau eines zweiten Fluchtweges „kommt nicht infrage, weil das für uns finanziell einfach nicht leistbar ist“, erklärt Silvia Prehm. Um das Geld für den Bau aufzubringen, „hätten wir die Mieten erheblich erhöhen müssen“, sagt Silvia Prehm, und dann wäre der Saal vermutlich nicht mehr angemietet worden – zu teuer. Der Vorstand einigte sich darauf, den Saal zu schließen.



Die Mieteinnahmen des Saals, der bestuhlt ist, über eine Küche sowie Geschirr verfügt, waren keine Riesensumme, aber angesichts allgemeiner Kostensteigerungen „ein Trostpflaster“, erklärt Silvia Prehm. Durchschnittlich bis zu 15 Vermietungen gab es jährlich, auch wurde der Saal kostenfrei zur Verfügung gestellt. „Der Schachverein hat ihn genutzt, bei uns fanden Kleiderbörsen statt und eine Kita hat hier immer ihre Weihnachtsfeier gemacht“, zählt Silvia Prehm auf. Dass dies wegbricht, bedauert der Vorstand. „Das ist schlecht, noch eine Feierlokation weniger“, fasst es Prehm zusammen.