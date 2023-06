Bohrschlammgrube Brüchau: Mit Proben werden Entsorgungsoptionen geprüft

Von: Ina Tschakyrow

Vor einigen Wochen wurden aus der Bohrschlammgrube Brüchau Proben entnommen. © Hanna Koerdt

Proben wurden aus der Bohrschlammgrube Brüchau entnommen. Mit einer Analyse soll die chemische Belastung festgestellt und daraus resultierende Entsorgungsoptionen geprüft werden.

Brüchau – Als der Abschlussbetriebsplan für die Bohrschlammgrube Brüchau vom Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) zugelassen wurde, musste der Betreiber Neptune Energy Auflagen erfüllen. Bis zum 15. Mai mussten Analysen in der Bohrschlammgrube durchgeführt werden. Hat sich die Betreiberfirma an die Vorgaben gehalten?



„Neptune Energy hat die Probeentnahmen und Testkonditionierung an der Obertagedeponie Brüchau, wie geplant, Mitte Mai abgeschlossen“, teilt Unternehmenssprecherin Sandra Finger auf Anfrage der Altmark-Zeitung mit.



Mit der Genehmigung des Abschlussbetriebsplans von Neptune Energy durch das LAGB vom 31. Januar hatte das LAGB die „Stilllegung der bergbaulichen Abfallentsorgungsanlage Brüchau“ angeordnet. Das bedeutet aber nicht, dass die Auskofferung sofort beginnt. Es müssen vorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden. Unter anderem die Probeentnahme aus der Bohrschlammgrube und die Deklarationsanalysen. Mit den Analysen kann laut der Betriebsplanzulassung festgestellt werden, welche chemischen Belastungen vorliegen. Für die Analysen sind Vorarbeiten wie Baggerschürfe, Flügelscherversuche und Testkonditionierungen notwendig.



Proben werden untersucht

„In den kommenden Monaten folgen nun in verschiedenen Schritten die Untersuchungen der gewonnenen Deponatproben. Die hieraus folgenden Ergebnisse münden in einen zusammenfassenden Bericht, der voraussichtlich im Herbst dieses Jahres an die zuständige Bergbehörde übermittelt wird“, teilt Sandra Finger mit.

Erkenntnisse für Entsorgung

Die Unternehmenssprecherin informiert weiter, dass die entnommenen Proben „auch Erkenntnisse darüber liefern, welche möglichen Entsorgungswege zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen könnten“. Aber „wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit aufgrund der noch mehrere Monate andauernden Analysen zu möglichen Ergebnissen keine Aussagen treffen können“, teilt Sandra Finger abschließend mit.



Laut der Betriebsplanzulassung muss Neptune Energy bis dem LAGB bis zum 29. September 2023 einen Bericht mit den Ergebnissen vorlegen. Die daraus resultierenden Entsorgungsoptionen müssen geprüft werden und dem LAGB bis zum 15. November 2023 vorgelegt werden. Bis zum 15. Mai 2024 wird gefordert, dass eine Durchführungsplanung für die Auskofferung der Bohrschlammgrube beim LAGB vorgelegt wird.