Neuer Flur für „Abenteuerland“ in Kalbe

Von: Ina Tschakyrow

Der hintere Flurbereich des Hortes wird erneuert. © Ina Tschakyrow

Ab Mitte Juni wird im Hort „Abenteuerland“ in Kalbe gebaut. Der hintere Flurbereich wird saniert. Die Decke, die Wände und der Boden werden erneuert.

Kalbe – Bevor es mit den Bauarbeiten in wenigen Monaten losgeht, sah sich der Finanz- und Sozialausschuss in der Einrichtung, in der um die 100 Kinder betreut werden, vor dem Beginn der Sitzung am Dienstagabend um. Hortleiterin Solveig Kroth, die auch Ausschussmitglied ist, führte durch das „Abenteuerland“. So konnten sich die Mitglieder die Einrichtung vor der Baumaßnahme ansehen. Geplant ist auch eine Besichtigung, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind.



Fertigstellung in Sommerferien

Mitte Juni sollen die Bauarbeiten beginnen. Bis Mitte der Sommerferien soll die Sanierung beendet sein. Während des Bauvorhabens können die Kinder im Hort betreut werden. Dennoch wurde dieser Zeitraum ausgewählt, weil dann voraussichtlich aufgrund der Urlaubszeit bzw. den Sommerferien weniger Mädchen und Jungen im „Abenteuerland“ sind. Außerdem wird es warm genug sein, sodass die Kinder auch im Freien betreut werden können. Über den Außenbereich werden die Räume betreten werden können, über die die Kinder und Hortnerinnen während der Baußmaßnahme nicht über den Flur gelangen. Einige Räume haben Türen, die zur Terrasse und dem Außengelände führen. Während dieser Baumaßnahme sollen eventuell weitere kleinere Räume mitsaniert werden.



40.000 Euro eingeplant

Für die Baumaßnahme sind laut Kämmerin Manuela Dietrich-Beckers 40.000 Euro eingeplant. Die Ausschreibungen müssen noch erfolgen. Es soll versucht werden, jedes Jahr Maßnahmen in den Kindereinrichtungen umzusetzen, so Manuela Dietrich-Beckers. Die Einrichtungen melden immer wieder verschiedene kleinere und größere Maßnahmen. Begonnen wurde in diesem Jahr bereits im „Märchenland“. In der Kita in Kalbe wurde der Sanitärbereich erneuert.

Auch im „Abenteuerland“ gibt es noch Wünsche für Baumaßnahmen. Beispielsweise wurden noch nicht in allen Räumen die Decken erneuert. Zuletzt wurden im Februar 2021 die Decken in drei Räumen ausgetauscht, erzählte Solveig Kroth. Mit den neuen Decken wird der Schall verringert. Außerdem wurden Lampen eingebaut, die eine Dimmfunktion haben, wie die Hortleiterin den Ausschussmitgliedern zeigte. Diese schlugen auch die Erneuerung der Fußböden im Hort vor.