Problem-Kreuzung Engersen/Zichtau an B71: Immer wieder Unfälle, aber kein Unfallschwerpunkt

Von: Hanna Koerdt

Teilen

An der B 71 weist ein Schild auf die Unfallgefahr hin, an den Nebenstraßen nach Engersen und Zichtau stehen Stoppschilder. Trotzdem kracht es dort immer wieder. © Koerdt, Hanna

Auch wenn es an der Kreuzung Engersen/Zichtau an der B 71 immer wieder kracht, wird sich an der Beschilderung oder Straßenführung wohl nichts ändern. Denn die Kreuzung ist kein Unfallschwerpunkt.

Engersen/Zichtau – Sechs leicht verletzte Personen, das Auto ein Totalschaden. Das war das Ergebnis des Unfalls, der vor wenigen Tagen auf der B 71-Kreuzung zwischen Engersen und Zichtau passierte (AZ berichtete). Immer wieder knallt es in diesem Kreuzungsbereich. In den vergangenen Jahren auch mit tödlichen Folgen. Doch derzeit gilt die Stelle nicht als Unfallschwerpunkt.



2018 war das anders. Die Verkehrsunfallkommission musste sich in dem Jahr nach schweren Unfällen mit dem Kreuzungsbereich beschäftigen und entschied sich für zunächst milde regulierende Maßnahmen – ein Tempolimit in Höhe von 70 km/h auf der B 71 und ein Hinweisschild auf eine Unfallgefahrenstelle sowie Stoppschilder an den Nebenstraßen nach Engersen und Zichtau. Diese Maßnahmen haben „zumindest dazu beigetragen“, sagt Polizeihauptkommissar und Mitglied der Verkehrsunfallkommission Andy Winkler, dass die Kreuzung als Unfallhäufigkeitsstelle rausgenommen werden konnte, nachdem sie in den Folgejahren erneut bewertet wurde. Solche Unfallschwerpunkte werden über einen Jahreszeitraum von drei Jahren betrachtet, erklärt Winkler.



Zwar passieren an der Kreuzung weiterhin Unfälle – zuletzt am 20. Juni und nur zwei Wochen zuvor am 6. Juni –, aber statistisch betrachtet eben nicht in der Häufigkeit und Schwere, dass „akut mehr gemacht werden muss“, sagt der Polizeihauptkommissar. Der Unfall in der vergangenen Woche beispielsweise zähle in der Statistik als ein Unfall mit einer leicht verletzten Person, auch wenn real mehrere Personen im Auto verletzt wurden. Unfälle mit schwereren Folgen wiegen auch punktemäßig schwerer für die statistische Betrachtung. Zuletzt gab es glücklicherweise aber keine schwerwiegenden Unfälle.



Der Kreuzungsbereich ist insgesamt eigentlich gut einsehbar. Am häufigsten kracht es aber, weil Fahrer aus Engersen und Zichtau kommend auf die B 71 auffahren und damit den Fahrzeugen auf dieser Straße die Vorfahrt nehmen. Beim jüngsten Unfall habe der Fahrer seinen eigenen Angaben nach das Auto aus Wiepke kommend übersehen, erklärt Andy Winkler.