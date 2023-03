Schnellere Entscheidungen von Denkmalschutzbehörden

Differenzierung der Altstadt Kalbe abgeschlossen

Die Ergebnisse der Denkmaldifferenzierung der Kalbenser Altstadt sollen künftig die Bearbeitung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungsanträge vereinfachen.

Künftig soll die Bearbeitung von Anträgen, die Änderungen an denkmalgeschützten Gebäuden in der Kalbenser Altstadt betreffen, unkomplizierter werden. Helfen sollen die Erkenntnisse der Denkmalschutzdifferenzierung.

Kalbe – Einen besseren Überblick darüber, welche Denkmalschutzauflagen für ihre Häuser gelten, erhofften sich die Anwohner der Kalbenser Altstadt, als das Pilotprojekt Denkmaldifferenzierung für die Altstadt Kalbe im Frühjahr 2019 startete. Die Ergebnisse des Projekts wurden nach langwierigen Verzögerungen, unter anderem wegen Corona, am Dienstagabend vorgestellt.



Welche genauen Auflagen nun für ihre Häuser gelten, erfuhren die Teilnehmer der Einwohnerversammlung allerdings nicht. Die Maßnahmen an Immobilien, welche einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen, werden ohnehin im Einzelfall entschieden bzw. bewertet und lassen sich nicht pauschalisieren. Das Projekt sei auch für das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie „ein lernender Prozess“ gewesen, erklärte Dr. Ulrike Wendland, die das Projekt als damalige Landeskonservatorin – inzwischen ist dies Dr. Elisabeth Rüber-Schütte – ins Leben rief. Viele Ideen und Erkenntnisse seien in der Zeit angestoßen, aber auch wieder verworfen worden, erklärte Wendland. Die unterschiedliche Kategorisierung der Gebäude des Denkmalensembles Altstadt soll letztlich vor allem den Behörden, allen voran der Unteren Denkmalschutzbehörde des Altmarkkreises Salzwedel als Genehmigungsbehörde, dazu dienen, die Anträge für Veränderungen an den Immobilien oder auf den Flächen schneller bearbeiten zu können. Dies könne den Aufwand bei denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen sowohl für die privaten Eigentümer als auch die Behörden selbst verringern, zum Beispiel, weil Vor-Ort-Termine zur Begutachtung wegfallen. Auch vereinfachte Verfahren könnten möglich werden.



200 Hauptgebäude hat die Altstadt Kalbe. Für sie gelten vier Kategorien: Die denkmalschutzrechtlich höchste Wertigkeit haben 20 Gebäude der Kategorie „Einzeldenkmale“, 80 sind in der Kategorie „Konstituierender Bau“, 40 in „Strukturprägender Bau“ und 60 in „Bau ohne Denkmalwert“. Welches Gebäude in welcher Kategorie eingestuft ist, sollen Bürger demnächst auf einer farblich markierten Karte sehen können, die auf der Homepage der Stadt Kalbe unter www.stadt-kalbe-milde.de veröffentlicht wird. Es gilt: Umso geringwertiger die festgelegte Kategorie eines Gebäudes, einer Freifläche oder eines erscheinungsbildlichen Elementes ist, desto einfacher kann denkmalschutzrechtlich verfahren werden.



Kleinere Pflegemaßnahmen wie Putzausbesserungen am Sockel oder das Ergänzen fehlender Dachziegel sowie das Streichen von Holzelementen bedürfen keiner denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Aber selbst für Bauten ohne Denkmalwert gilt in einem Denkmalbereich, die die Altstadt auch weiterhin ist, dass Vorhaben wie beispielsweise eine Erweiterung der Bebauung von der Denkmalschutzbehörde geprüft und auch versagt werden könnte, wenn sie schädigend auf den Denkmalbereich wirkt.



Die Einwohner erhielten ein Handout mit Fragen und Antworten zum Projekt, zum Denkmalschutz oder auch Förderungen. Dieses enthält unter anderem eine allgemeine, nicht vollständige Auswahl von Maßnahmen, die, zumindest für Einzeldenkmale, einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen.



Konkrete Vorgaben, auf welche Weise Maßnahmen an den Häusern umgesetzt werden können, gibt den Einwohnern der Altstadt die Gestaltungssatzung, die von der Stadtverwaltung erarbeitet wurde. Die Denkmalschutzdifferenzierung ist ein weiterer Baustein, um das Bild der Altstadt für die Zukunft zu erhalten. Beides kann Grundlage für die Stadtentwicklung und Förderungen sein.