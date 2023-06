Alter Konsum an der Rathausstraße in Kalbe wird gesichert

Bauordnungsamt des Altmarkkreises Salzwedel lässt Netze spannen

+ © Maik Bock Das Gebäude ist baufällig und muss gesichert werden. © Maik Bock

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Ina Tschakyrow schließen

Das Gebäude, in dem sich der Konsum in Kalbe in der Altstadt befand, ist baufällig. Ein Bauzaun versperrt bereits den Gehweg. Es müssen Sicherheitsnetze an der Fassade angebracht werden.

Kalbe – „Wie geht es mit dem alten Konsum weiter?“, fragte Mathias Graf in der Stadtratssitzung. Bereits seit einiger Zeit ist der Gehweg mit Bauzäunen abgesperrt. Das hatte die Stadt Kalbe wegen der Verkehrssicherheit veranlasst. Die Fassade bröckelt seit einigen Jahren, Steine sind vom Erker abgefallen.



Das Gebäude an der Rathausstraße 21 in Kalbe ist offensichtlich baufällig. In der vergangenen Zeit habe sich besonders der Zustand der rechten Seite der Fassade verschlechtert, ergänzte Ordnungsamtsleiterin Renate Ahlfeld, die zudem mitteilte, dass der Stadt eine Kopie über einen Bescheid aus der Kreisverwaltung vorliege.

Eigentümer wird nicht tätig

Laut diesem soll ein Netz über die Fassade gespannt werden. „Da der Eigentümer die Gefahren nicht selbst beseitigt und auch keine Firma mit der Durchführung von Sicherungsmaßnahmen beauftragt hat, wird das Bauordnungsamt nun im Rahmen der Ersatzvornahme tätig“, teilt die Pressestelle des Altmarkkreises Salzwedel auf Nachfrage der Altmark-Zeitung mit.

„Dies bedeutet, dass von Amts wegen eine Firma damit beauftragt wurde, die erforderliche Sicherungsmaßnahme auszuführen. In diesem Fall beinhaltet die Sicherungsmaßnahme das Spannen von Sicherungsnetzen, damit lose Bauteile aufgefangen werden und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche fallen“, so die Pressestelle weiter.

Kosten zahlt Eigentümer

Noch in dieser Woche sollen die Netze gespannt werden. „Entstehende Kosten werden anschließend dem Eigentümer auferlegt“, informiert die Pressestelle weiter.



Das Bauordnungsamt wird bei baufälligen Gebäuden tätig, wenn bei Ortskontrollen diese festgestellt werden. Ebenso wenn Nachbarn bzw. Passanten solche Gebäude beim Bauordnungsamt anzeigen. Welche Sicherungsmaßnahmen an den Gebäuden angeordnet werden, ist einzelfallabhängig, erklärt die Pressestelle.