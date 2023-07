Alarm- und Ausrückeordnung soll für Kalbenser Ortsfeuerwehren angepasst werden

Seit Mitte Mai steht ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit einem Wasserfassungsvermögen von 3000 Litern in Badel. Deswegen wird die Alarm- und Ausrückeordnung geändert. © Maik Bock

Die Alarm- und Ausrückeordnung der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Kalbe soll geändert werden. Grund dafür ist unter anderem die Anschaffung des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) 10 für die Badeler Feuerwehr.

Kalbe – Das Fahrzeug steht seit Ende Mai in Badel. Es hat ein Wasserfassungsvermögen von 3000 Liter. Damit muss bei Löscheinsätzen im Badeler Bereich nicht mehr unbedingt die Kalbenser Ortsfeuerwehr mitalarmiert werden. Das war bisher so, weil im Badeler Bereich ein Fahrzeug mit solch einem Wasserfassungsvermögen gefehlt hat, erklärt Stadtwehrleiter Jörg Kämpfer auf Nachfrage der Altmark-Zeitung. „Das wurde mit Fahrzeugen aus Kalbe kompensiert“, ergänzt er.

Wie Jörg Kämpfer erklärt, ist in der Alarm- und Ausrückeordnung unter anderem geregelt, dass die Feuerwehr in vier Zugbereiche aufgeteilt ist: Kalbe, Kakerbeck, Brunau/Packebusch und Badel. Dafür wurde eine Fahrzeugaufteilung festgelegt. Jeder Zugbereich soll unter anderem ein HLF mit 2000 Liter Fassungsvermögen haben und die technische Ausrüstung für Verkehrsunfälle.



Ein solches Einsatzfahrzeug gab es in Badel seit etwa fünf Jahren nicht mehr. Im August 2018 hat das bis dahin in Badel stationierte TLF 32/80, also ein Tanklöschfahrzeug mit 8000 Litern, bei einem Einsatz einen Maschinenschaden erlitten. Eine Reparatur war nicht möglich, ein Ersatz sollte angeschafft werden. Dieses Fahrzeug hatte bis dahin das größte Wasserfassungsvermögen der Feuerwehren der Kalbenser Einheitsgemeinde. Seitdem gab es in Badel ein Löschfahrzeug mit einem Fassungsvermögen von 600 Litern, erzählt Jörg Kämpfer. Nun steht dort wieder das HLF, welches 3000 Liter fasst. „Deswegen passen wir die Alarm- und Ausrückeordnung an“, so der Stadtwehrleiter weiter. „Der Bestand der Fahrzeuge ist wieder so hergestellt, wie wir es uns vorgestellt haben“, ergänzt Jörg Kämpfer.



Geändert wird die Alarm- und Ausrückeordnung auch aufgrund der Anzahl der Einsatzkräfte. Nicht jede Ortsfeuerwehr kann gewährleisten, tagsüber auszurücken, weil die Aktiven beispielsweise aus beruflichen Gründen fehlen. Mit den Änderungen sollen deswegen die Hilfsfristen – diese beinhalten die für die Feuerwehr relevanten Zeiten für das Ausrücken und die Anfahrt zum Einsatzort – weiterhin eingehalten werden können.



Grundsätzlich sei aber jede Ortsfeuerwehr für den eigenen Schutz selbst verantwortlich, sagt Jörg Kämpfer. Wenn es bei Einsätzen aber um Menschenleben oder höhere Sachwerte geht, werden tagsüber beispielsweise weitere Feuerwehren alarmiert, um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Das ist nicht immer eine Ortswehr aus der Kalbenser Einheitsgemeinde. Tagsüber werden oft auch die Ortswehr sowie die zugehörige Löschgruppe alarmiert, beispielsweise Kakerbeck und Brüchau. „Damit wir auch am Tag zu 100 Prozent einsatzbereit sind“, sagt Jörg Kämpfer.