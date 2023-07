327 Straftaten in einem Jahr

Von: Hanna Koerdt

Die Straftaten in der Einheitsgemeinde Kalbe sind im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren etwas gestiegen. Aber nicht in allen Deliktgruppen. © Imago

Gibt es in der Einheitsgemeinde Kalbe eine hohe Kriminalitätsrate? Zumindest falle Kalbe in der Kriminalitätsstatistik nicht negativ auf, erklärt Franziska Hotopp vom Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel auf Nachfrage der AZ. Die Straftaten im Jahr 2022 sind aber tatsächlich im Vergleich zu den beiden Vorjahren gestiegen.

Kalbe – Im vergangenen Jahr gab es 327 Straftaten im Regionalbereich Kalbe. 268 waren es im Jahr 2021 und 307 Straftaten passierten im Jahr 2020. „Um den Anstieg in Kalbe von 268 Straftaten aus dem Jahr 2021 auf 327 Taten in 2022 beurteilen zu können, habe ich die Fallzahlen der einzelnen Deliktgruppen verglichen. Hieraus lässt sich erkennen, dass es in mehreren Deliktgruppen ganz leichte Anstiege der Fallzahlen gab, die dann letztendlich in der Summe 59 Ermittlungsverfahren mehr als im Vorjahr ergeben“, erklärt Franziska Hotopp.

Die Anzahl der sogenannten Rohheitsdelikte – dazu zählen Körperverletzungen, Raubstraftaten, Nötigungen und Bedrohungen – lag im vergangenen Jahr bei 58. Die Zahl stieg im Vergleich zum Jahr 2020, in dem es 46 Fälle gab, ging aber im Vergleich zu 2020 mit 73 Fällen zurück.



Kürzlich veröffentlichte das Bundeskriminalamt das Lagebild „Häusliche Gewalt“. Die Fälle von Gewalt in Partnerschaften in Deutschland hatten demnach einen Anstieg um 9,4 Prozent. Genaue Fallzahlen für die Einheitsgemeinde Kalbe bzw. den Altmarkkreis Salzwedel zu benennen, sei schwierig, erklärt Franziska Hotopp, da sie nicht explizit als eigenständige Gruppe für die Statistik aufgeführt werden. „Fälle von häuslicher Gewalt können sich unter den Zahlen der Rohheitsdelikte befinden, wenn es zum Beispiel Körperverletzungen waren, die innerhalb einer familiären oder partnerschaftlichen Beziehung stattgefunden haben.“



Bei Sexualstraftaten verhalte es sich anders, diese gehören nicht zu den Rohheitsdelikten. „Im letzten Jahr haben wir im Altmarkkreis Salzwedel einen Rückgang von 72 im Jahr 2021 auf 37 Straftaten registriert.“ Davon passierten fünf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in der Einheitsgemeinde Kalbe. Straftaten gegen das Leben wurden im vergangenen Jahr keine begangen. Traurigerweise wird die Tötung in Vienau, letztlich ein besonders schwerer Fall von häuslicher Gewalt, die in diesem März passierte, aber in die Statistik für das Jahr 2023 einfließen.



Wie verhält es sich in den anderen drei Deliktgruppen? Eine ist Diebstahl. Und offenbar wird in Kalbe etwas häufiger geklaut, als in den beiden Jahren zuvor: 2022 gab es 89 Diebstähle, 2021 waren es 79 und 2020 waren es 87. Auch die Fälle von Vermögens- und Fälschungsdelikten – dazu zählen unter anderem Betrug, Urkundenfälschung, Unterschlagung und Veruntreuung – sind etwas gestiegen: 2022 gab es 44, im Jahr 2021 31 und im Jahr 2020 waren es 41 Fälle. Die Anzahl der Drogendelikte hingegen ist gesunken: Im vergangenen Jahr gab es zehn, in den beiden Vorjahren jeweils 15 Fälle.



Zu den insgesamt 327 angezeigten Straftaten konnten 153 Tatverdächtige ermittelt werden. Die Aufklärungsquote liegt damit bei 60,2 Prozent.



„Grundsätzlich lebt man hier recht sicher“, sagt Franziska Hotopp. Einen Vergleich zu ziehen, ob die Kriminalitätsrate in Kalbe niedriger oder höher ist, als die in den anderen Kommunen des Altmarkkreises Salzwedel, sei schwierig. Denn grundsätzlich gelte: Je mehr Menschen, desto mehr Möglichkeiten zur Kriminalität gibt es. Die 327 abgeschlossenen Ermittlungsverfahren für den Bereich der Einheitsgemeinde Kalbe sind von der Anzahl her aber vergleichbar mit den Verfahren in der Einheitsgemeinde Klötze (295). Für die Einheitsgemeinde Salzwedel wurden beispielsweise 1897 Straftaten registriert. In der Einheitsgemeinde Gardelegen waren es 1197 Ermittlungsverfahren.