25. Landesverbandsjungtierschau am Wochenende in Kakerbeck

462 Kaninchen ausgestellt

+ © Ina Tschakyrow Streichelten ein Castor-Rexe: Norman Klebe mit Tochter Frieda (v.l.), Mike Hennings, Manuela Dietrich-Beckers, Steve Kanitz und Klaus Ihrke. © Ina Tschakyrow

Die 25. Landesverbandjungtierschau anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Kreisverbandes der Kaninchenzüchter Altmark West fand am Wochenende in Kakerbeck statt. Ausgestellt waren 462 Tiere von 77 Züchtern.

Kakerbeck – Lohkaninchen, Blaugraue Wiener, Deutsche Riesen und viele weitere Kaninchen waren am Wochenende in der Kakerbecker Reithalle ausgestellt. Dort fand die 25. Landesverbandsjungtierschau anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Kreisverbandes der Kaninchenzüchter Altmark West statt. Insgesamt stellten 77 Züchter 462 Tiere aus.



Bereits am Donnerstag fand die Bewertung der Rassekaninchen statt. Zehn Preisrichter schauten sich die Tiere genau an und achteten dabei unter anderem auf die Fellfarbe und die Ohren. So erhielt beispielsweise ein Kaninchen der Rasse Castor-Rexe von Maik Thiele aus Ferchland die Tierzuchtplakette des Landes Sachsen-Anhalt. Das Kaninchen hat eine sehr hohe Bewertung erhalten, erklärte Reiner Tietge, einer der Preisrichter.



Die Kaninchen konnten sich am Wochenende Züchter und Besucher anschauen. Darunter waren auch Landrat Steve Kanitz, Kalbes stellvertretende Bürgermeisterin Manuela Dietrich-Beckers und Arendsees Bürgermeister Norman Klebe, die die Landesverbandsjungtierschau mit dem Kreisvorsitzenden des Kreisverbandes der Kaninchenzüchter Altmark West, Klaus Ihrke, eröffneten. Die Kaninchenzucht sei laut Steve Kanitz ein „schönes Hobby“, bei dem es um lebende Tiere gehe, weswegen er den Züchtern „großen Respekt“ entgegenbringe. 100 Jahre lang dieses Hobby zu betreiben und als Verband so lange zu bestehen, „müsse man erst mal schaffen“, gratulierte der Landrat zum Jubiläum. Klaus Ihrke, der seit 56 Jahren züchtet, erzählte, dass die Kaninchenzucht wichtig für den Erhalt der Rassenvielfalt und der gefährdeten Rassen ist, aber in den vergangenen Jahren die Zucht rückläufig sei und es immer schwieriger werde, beispielsweise Kinder und Jugendliche für dieses Hobby zu begeistern. Manuela Dietrich-Beckers wünschte deswegen weiterhin „viel Erfolg für die Züchter“. Zwei von ihnen, Klaus Ihrke und Karl-Heinz Herrmann, wurden von Mike Hennings, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der Kaninchenzüchter Sachsen-Anhalt, zu Ehrenmitgliedern ernannt.



Bei der Landesverbandsjungtierschau konnten sich die Besucher auch bei der Handarbeits- und Kreativgruppe verschiedene Produkte, wie zum Beispiel Strickwaren aus Angora-Wolle, ansehen.