Lina Kostka: 877 von 900 Punkten

Von: Stefan Schmidt

Lina Kostka ist die beste Abiturientin © Stefan Schmidt

59 Schülerinnen und Schüler erhielten in Gardelegen ihr Abiturzeugnis.

Gardelegen – Sie war die Erste, die den Stift in die Hand nehmen durfte. Denn Lina Kostka hat von allen 59 Abiturientinnen und Abiturienten das beste Zeugnis des diesjährigen Abi-Jahrgangs am Gardelegeeer Geschwister-Scholl-Gymnasium erreicht. Mit 877 von maximal 900 möglichen Punkten, so betonte Schulleiterin Steffi Ros am Freitagnachmittag während der feierlichen Zeugnisübergabe, sei die Zwölftklässlerin die mit beste Abiturientin überhaupt in den vergangenen Jahren gewesen. Und so trug sich Lina Kostka auf der Bühne der Aula im Geschwister-Scholl-Gymnasium unter dem Applaus der Anwesenden ins Ehrenbuch der Schule ein, wie auch die beiden anderen 1,0-Abiturienten Tayler Manske und Atoof Shakir. Viertester Abiturient mit einem Notendurchschnitt von 1,1 war Janne Vogel.

Während der Feierstunde blickte Steffi Ros auf die vergangenen Jahre des aktuellen Abitur-Jahrgangs zurück. Im Sommer 2015 wurden die Mädchen und Jungen noch von ihrem Vorgänger Dietmar Collatz als neue Fünftklässler begrüßt.

Steffi Ros sammelte in den verganngenen Wochen Stimmen der Schulabgänger ein. Eine davon lautete „Ich habe am Gymnasium Freunde fürs Leben gefunden“. Genau darum gehe es in einer Schule auch und nicht nur um Noten und Punkte, betonte die Schulleiterin: „Wir wollen Euch mehr auf den Weg geben als nur eine Note.“

Weitere leistungsstärkste Schüler, die am Freitagnachmittag geehrt wurden, waren Tinecke Weber, Matti und Jannes Arndt, Lena Mertens und Duong Luu Nong. Ins Ehrenbuch des Gymnasiums durften sich auch die Chormitglieder Francis Guba, Lina Kostka, Christian Könnecke, Felix Meinecke, Pascal Müller und Chris Pohl eintragen. Die „Stolperstein“-Urkunde des Geschwister-Scholl-Gymnasiums erhielt zudem Jette Ziegelski.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Romy Teßmer am Klavier, Jasmin Gebbert (Gesang), Charlotte Reuschel an der Geige, Emily Eckardt (Gedicht) sowie Antonia Hirsch am Klavier, bevor wenige Stunden später traditionell der Abi-Ball gefeiert wurde.