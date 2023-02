Wohnungsbrand in Gardelegen: Bewohner wurden mit Drehleiter gerettet

Von: Ina Tschakyrow

Die Bewohner wurden mit der Drehleiter gerettet. © Ina Tschakyrow

Zu einem Wohnungsbrand an der Straße der Republik in Gardelegen rückte die Feuerwehr Sonnabendnacht aus. Mehrere Bewohner wurden mit der Drehleiter gerettet.

Gardelegen - Um 23.18 Uhr war in Gardelegen am Sonnabend die Sirene zu hören. Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz an der Straße der Republik aus. Dort gab es einen Wohnungsbrand in einem Neubaublock. Schwarzer Rauch kam aus dem Fenster im Erdgeschoss. Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in das Gebäude, um den Brand zu bekämpfen. Währenddessen wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Mehrere Bewohner aus dem Hauseingang mussten über die Drehleiter gerettet werden. Wegen des vielen Rauchs kam ein Lüfter zum Einsatz.

Schwarzer Rauch kam aus dem Gebäude. © Ina Tschakyrow

Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen. Um 1.12 Uhr wurde der Einsatz beendet.