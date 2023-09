Gardelegen: Pächter nicht informiert?

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

Am Langförder Weg soll ein Baugebiet entstehen. Dort befinden sich derzeit Kleingärten. © Ina Tschakyrow

Ein neues Wohngebiet soll am Langförder Weg in Gardelegen entstehen. Über die Pläne wurde die Pächter der Fläche aber offenbar nicht informiert.

Gardelegen – Am Langförder Weg in Gardelegen soll das Wohngebiet „Lange Föhrde“ entstehen. Auf der 9180 Quadratmeter großen Fläche, gelegen zwischen Stendaler Straße und Laugebach, könnten bis zu elf Eigenheime entstehen. Derzeit befinden sich auf der Fläche Kleingärten. Außerdem wird die Fläche zum Anpflanzen von Weihnachtsbäumen genutzt. Um diese Pächter ging es am Montagabend im Gardelegener Stadtrat, denn laut Andreas Höppner haben die Pächter erst aus der Zeitung von dem Vorhaben des Investors, der bereits im Besitz der Flurstücke ist, erfahren.

Laut Andreas Höppner habe der Architekt im Bauausschuss auf seine Nachfrage, ob die Pächter von den Plänen wissen, mit Ja geantwortet. Die Pächter, also die Kleingärtner und derjenige, der die Weihnachtsbäume anpflanzt, verlieren ihre Pacht, wenn dort das Wohngebiet entsteht. Einige der Pächter bewirtschaften die Flächen schon seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten. Einige würden sogar über die Sommermonate dort leben, wie ein Anwohner sagte.



Andreas Höppner findet es „verwerflich“, dass der Investor offenbar vorher nicht die Pächter informiert hat. Deswegen hat er den Stadtratsmitgliedern auch empfohlen, den Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplans am Langförder Weg zunächst nicht zuzustimmen, um alle Pächter zu informieren.



Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes – das wurde mit 15 Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich während der Sitzung beschlossen – wird aus der „Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten“ eine „Wohnbaufläche“.



Bauamtsleiter Ottmar Wiesel erklärte dazu, dass der Beschluss – anschließend wurde der Aufstellungsbeschluss „Bebauungsplan ‘Wohngebiet Lange Föhrde’“ mit 17 Ja-Stimmen, sieben Nein-Stimmen und einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen – nur der „Beginn für das Verfahren ist“, indem noch „sämtliche Belange von A bis Z durchgegangen werden“. Im Bauleitverfahren wird es noch eine Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung geben. Bis zur Baugenehmigung müssen noch viele Anträge genehmigt und Beschlüsse gefasst werden. Damit wird sich auch der Gardelegener Stadtrat noch mehrmals mit dem Vorhaben befassen.