„Zebras abschießen“ in Hottendorf

Von: Stefan Schmidt

Eine der beiden Gräberfelder in Hottendorf © Stefan Schmidt

Insgesamt zehn Häftlingsgräber gibt es auf dem Hottendorfer Friedhof.

Hottendorf – Auf dem Friedhof in Hottendorf gibt es eine Besonderheit. Dort gibt es – anders als auf den übrigen Friedhöfen im Gardelegener Stadtgebiet – zwei Gräberfelder für ermordete KZ-Häftlinge, die im April 1945 umgebracht worden sind. Das berichtete Torsten Haarseim, Mitglied im Gardelegener Gedenkstätten-Förderverein, am Donnerstagabend bei einer Info-Veranstaltung im Saal von Hottendorf. Mehr als 50 Interessierte – die meisten davon aus Hottendorf – lauschten seinen Worten. Anlass des Vortrags über die Geschehnisse in und um Hottendorf unmittelbar vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die vom Förderverein für dieses Jahr geplante Sanierung der beiden Gräberfelder. Darüber informierte Stadtverwaltungs-Mitarbeiterin Birgit Matthies.

In jenen Apriltagen 1945 endeten zwei Züge mit KZ-Häftlingen in Mieste und Letzlingen, weil die Weiterfahrt nach alliierten Bombenangriffen nicht mehr möglich war. Auf dem Bahnhofsgelände in Mieste vegetierten 2000 ausgehungerte Häftlinge, ehe diejenigen, die noch am Leben waren, zu Fuß weitergehen mussten und am 13. April 1945 in der Feldscheune Isenschnibbe bei Gardelegen umgebracht wurden. Von Letzlingen aus machten sich 1130 Häftlinge auf den Todesmarsch-Weg, zersplittert in etliche Kleingruppen, einige der Häftlinge konnten fliehen – so auch jene vier, die später in Hottendorf auf einem der beiden Gräberfelder beerdigt wurden. Sie hatten sich im Waldgebiet nördlich von Hottendorf versteckt, als ein 16-jähriger Hitlerjunge aus Hottendorf den Auftrag erhielt, mit seinen Freunden Jagd auf die Geflüchteten zu machen und sie zu erschießen. Mindestens ein anderer Jugendlicher – die Nachfahren saßen am Donnerstagabend im Saal – hatte sich zuvor geweigert, eine Waffe in die Hand zu nehmen.

Der 16-Jährige und seine Gleichgesinnten gingen „Zebras abschießen“ – Zebra als Synonym für die gestreifte Häftlingskleidung. Sie entdeckten und stellten die vier Geflüchteten. Einer kniete vor ihnen nieder („Ihr könntet meine Kinder sein“) und bat darum, ihn zu verschonen – kurz darauf wurden die vier Häftlinge von den Jugendlichen erschossen.

Die Herkunft der übrigen sechs Häftlinge auf dem anderen Gräberfeld in Hottendorf ist bis heute, mehr als 78 Jahre danach, nicht eindeutig geklärt. Torsten Haarseim glaubt, dass sie zuvor Zwangsarbeiter im KZ-Außenlager Langenstein-Zwieberge unweit von Halberstadt waren.