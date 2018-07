Gardelegen. „Wir tun echt was. “ Birgit Matthies vom städtischen Ordnungsamt schaut fast ein wenig verzweifelt.

Aber der Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner auf dem Gebiet der Einheitsgemeinde Gardelegen ist seit mehreren Jahren – und vor allem in diesem Frühjahr und Sommer – fast ein Kampf gegen Windmühlen. Zwar hat die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Kreis nicht weniger als 1559 Eichen – sie stehen überwiegend auf kommunalen Flächen – chemisch bekämpft. Aber gebracht hat dies kaum etwas. „Es gibt leider viel mehr Befall als in den Jahren zuvor“, bilanziert Birgit Matthies. „Die Bekämpfung war bisher nicht sehr erfolgreich. “ Dies betrifft vor allem den Drömling mit seinen Anrainerdörfern, aber auch den Nordosten des Stadtgebietes, also die Region um Schenkenhorst, Kassieck und Lindstedt. Dort kann man manche Wege kaum oder gar nicht mehr nutzen, weil der Schädling mit seinen feinen Härchen für Ausschlag und andere Reaktionen am menschlichen Körper sorgen kann. „Das eingesetzte Mittel“, sagt Birgit Matthies, „hat leider nicht so gewirkt wie erhofft. “ Deshalb „muss mehr als bisher getan werden. “.

Die Ankündigung von Ministerpräsident Reiner Haseloff, Fördergeld in Höhe von 90 Prozent für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zur Verfügung zu stellen, helfe da, so die Ordnungsamts-Mitarbeiterin. Soll heißen: Fast alle der in diesem Jahr bespritzten Bäume sollen nun auch noch abgesaugt werden. Pro Baum liegen die Kosten bei 60 bis 100 Euro. Die Absaug-Arbeit selbst ist langwierig und extrem anstrengend für die Mitarbeiter – vor allem bei den momentan herrschenden warmen Temperaturen. Und ganz wichtig: „Es muss sofort passieren.“ Deshalb werde an einigen Stellen schon jetzt abgesaugt.

Wer als Privatperson Absaug-Hilfe benötigt, der kann sich im Ordnungsamt unter der Telefonnummer (0 39 07) 71 61 40 der 71 61 80 melden.

Von Stefan Schmidt