Verwaltung errechnet Kosten: Anlieger würden mitzahlen – 400.000 Euro für Lindstedter Gehweg

Die Stadtverwaltung hat die Kosten für den möglichen Bau eines Gehweges in Lindstedt errechnet. Die Anlieger würden an den Kosten beteiligt werden.

Lindstedt – Der Ortschaftsrat von Lindstedt hatte den Bau eines Gehweges an der L 28 in Richtung Holzhausen beantragt. Darüber wurde in der vergangenen Sitzungsschiene viel diskutiert. Der Bauausschuss tagte sogar vor Ort. Der Stadtrat hatte daraufhin entschieden, dass die Stadtverwaltung eine Kostenschätzung für den 350 Meter langen Abschnitt erarbeitet.



Eine Erschließung wäre, wie vom Ortschaftsrat gewünscht, möglich. Allerdings muss der Gehweg wechselseitig auf beiden Seiten angelegt werden. Das bedeutet, dass die Straßenseite gewechselt werden muss, wenn der Gehweg durchgängig genutzt wird. So müssen Versorgungsleitungen nicht überbaut werden, erklärte Bauamtsleiter Ottmar Wiesel im Finanzausschuss.



Auf Nachfrage von Anja Rohrdiek informierte der Bauamtsleiter, dass der Verlauf des Gehweges so geplant wurde, um die Kosten für die Maßnahme möglichst gering zu halten. Dadurch wird unter anderem Geld für die Umverlegung der Versorgungsleitungen und Ersatzpflanzungen, die aufgrund von Strauch- und Baumentfernungen erfolgen müssten, eingespart. „Sonst wären die Kosten noch höher“, verdeutlichte Ottmar Wiesel.



Von etwa 130 Euro bis zu fast 59.000 Euro

Die Kosten und die Erschließungsbeiträge, die auf die Anliegergrundstücke umgelegt werden, liegen inzwischen vor. Die Kosten belaufen sich auf etwa 400.000 Euro. 90 Prozent der Gesamtkosten für die beantragte Maßnahme sind gemäß Erschließungsbeitragssatzung der Hansestadt Gardelegen auf die Grundstücke entlang des geplanten Gehweges umzulegen. Das sind 360.000 Euro. Insgesamt gibt es in diesem Bereich 20 Flurstücke, die sich auf neun Eigentümer aufteilen. Im Besitz der Stadt sind vier Flurstücke. Der geringste Beitrag für ein Flurstück beträgt 132,65 Euro, der höchste Beitrag beläuft sich auf 58.451,75 Euro.

Fabian Prochorowsky fragte dazu im Bauausschuss nach, ob diese Mitteilungsvorlage auch schon die Einwohner erhalten haben. Wie üblich würden laut Bauamtsleiter Ottmar Wiesel zunächst die politischen Gremien informiert und anschließend die Einwohner.



Benutzung des Gehweges nicht abschätzbar

Von wie vielen Menschen der Gehweg genutzt werden würde, lässt sich laut Dezernatsleiter Andreas Hensel nicht sagen. Er informierte über eine Verkehrszählung, die das Ordnungsamt vom 12. bis 18. Juni durchgeführt hat. Gezählt wurden in beide Richtungen 7290 Fahrzeuge. „Das ist für eine Landesstraße nicht besonders erheblich“, schätzte er ein.

Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wurde 50 Meter vor dem Ortseingangsschild gemessen. Durchschnittlich fuhren die Fahrzeuge 64 Stundenkilometer. „Einige waren auch schneller“, ergänzte der Dezernatsleiter. Diese Zahlen wurden der Landesstraßenverkehrsbehörde übermittelt.

Verkehrsschild möglich

Andreas Hensel erklärte, dass bei diesen Geschwindigkeiten ein Verkehrsschild, das auf Fußgänger in diesem Bereich verweist, möglich wäre, aber für eine „30 km/h-Beschilderung wird es nicht reichen“, war sich der Dezernatsleiter sicher.



Auch der Stadtrat berät in seiner Sitzung am 3. Juli dazu. Eine Entscheidung wird es aber nicht geben, weil es sich um eine Mitteilungsvorlage handelt.