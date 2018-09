Vertreibt die Baustelle Kunden?

Bald werden die restlichen Gehwege an der Rudolf-Breitscheid-Straße erneuert, dann ist unter anderem das Pizza-Haus auch nicht mehr zu Fuß so gut zu erreichen.

Gardelegen. Etliche Kopfsteinpflastersteine wurden festgeklopft, Kies und andere Straßenbeläge angefahren sowie anschließend fest gerüttelt, Bagger schaufelten Erde weg, die Motoren der Baufahrzeuge liefen teilweise den ganzen Tag.

An der Rudolf-Breitscheid-Straße in Gardelegen ist es wegen der seit April bestehenden Baustelle laut. Bauzäune sowie Arbeiten an den Gehwegen lassen zudem Wohnhäuser und Geschäfte, die sich an der Baustelle befinden, schwerer erreichen. Vertreibt das die Kunden?.

„Es hält sich in Grenzen“, sagt Bajram Ramic vom Pizza-Haus. Mal seien es weniger Kunden, die im Restaurant ihr Essen bestellen, mal mehr. Denn manche Kunden haben Verständnis und andere nicht für die Umstände, die durch die Baustelle entstehen. Wie den Lärm. So sei es besonders in der Mittagszeit „ganz schön laut“. Bajram Ramic erzählt, dass bei manchen der Baumaßnahmen „die ganze Pizzeria gezittert hat“. Doch nicht nur der Lärm, auch der Dreck und der Gestank sind laut des Pizzabäckers „nicht schön“.

Er sei froh, wenn die Bauarbeiten beendet sind. Dann können auch wieder die Kunden vor der Tür parken, um ihr bestelltes Essen abzuholen. Diese würden während der Bauzeit einfach zu Fuß kommen oder woanders parken. Doch nicht nur für die Kunden ist es komplizierter zum Pizza-Haus zu gelangen, sondern auch für den Lieferdienst von dort wegzukommen. Es gebe zwar noch eine weitere Einfahrt, erklärt Bajram Ramic, aber es müssen Umwege gefahren werden, die Auslieferung dauert länger. Um das zu verbessern, werde demnächst eventuell ein Teil des Bauzauns direkt vor dem Eingang des Restaurants entfernt.

Angst hat der Pizzeria-Besitzer auch, wenn er an die nächsten Wochen denkt. Dann soll der Gehweg erneuert werden. Dazu wird wohl eine Art Brücke gebaut, um das Restaurant weiterhin erreichen zu können. „Mal sehen, wie das Geschäft läuft“. Das dachte sich Bajram Ramic auch zu Beginn der Baumaßnahme. Damals war er aber auch „ziemlich baff“, denn er hätte sich gewünscht, früher über die bevorstehende Baustelle informiert zu werden.

Das sieht auch Jörg Viehmann vom Bürobedarf Viehmann so. Er kritisiert zudem, „auch wenn das sicher schwer durchzuführen ist“, dass „die Leute keine Infos bekommen, wie sie in die Geschäfte hier kommen“. Die Orientierung sei laut ihm für die Kunden schwer, vor allem, weil sich auch die Anordnung der Bauzäune und damit auch öfters der Weg zum Geschäft ändert. Daher kämen auch einige Kunden nicht mehr, „um schnell mal ein Paket abzugeben“, so Jörg Viehmann. Die Baustelle, deren Lärm ihn nicht sehr stört, sei „geschäftshindernd“. Es lasse sich aber noch nicht genau sagen, wie hoch die Umsatzeinbußen sind. „Ich hoffe, dass ich mit einem blauen Auge davon komme.“

Von Ina Tschakyrow