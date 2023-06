Gemeinschaftlicher Diebstahl: Fünf Rumänen vor dem Gardelegener Amtsgericht angeklagt

Von: Stefan Schmidt

Verhandlung im Gardelegener Amtsgericht © Schmidt,Stefan

Mehrere rumänische Staatsbürger saßen auf der Anklagebank in Gardelegen.

Gardelegen / Trippigleben – Es war eng auf der Anklagebank im Gardelegener Amtsgericht. Tische und Stühle für fünf Angeklagte, dazu fünf Dolmetscher und fünf Verteidiger – der Prozess am Dienstagvormittag bedeutete viel Aufwand. Denn zu verantworten hatten sich fünf rumänische Staatsbürger wegen „Gemeinschaftlichen Diebstahls“, wie es in der Anklageschrift hieß. Sie waren am 17. Juli 2018 – also vor fast fünf Jahren – auf das eingezäunte Gelände eines Bauunternehmens in Trippigleben geklettert und hatten dort versucht, etwas zu stehlen.

Zwei der fünf Angeklagten waren aber am Dienstag nicht vor Ort. Sie befinden sich in Rumänien und konnten angeblich nicht nach Deutschland ausreisen, erfuhr Richter Axel Bormann vor Prozessbeginn. Das Verfahren verzögerte sich auch wegen der Corona-Einschränkungen über mehrere Jahre.

Die drei anwesenden Angeklagten – allesamt mehrfache Familienväter, allesamt aber auch mehrfach vorbestraft – waren sich schnell einig: Die Bösen, das waren die beiden nicht erschienenen Rumänen. Sie selbst, so beteuerten alle drei, hätten eigentlich nichts Strafbares getan.

Doch was war passiert? An jenem späten Abend im Juli 2018 hörte eine Anwohnerin Stimmen auf dem Firmengelände, rief den Senior-Chef an, der wenig später vor Ort war – und drei Männer auf frischer Tat ertappte. Einer saß in einem Lkw, der zweite Mann schleppte Benzinkanister über das Firmengelände, der Dritte wollte gerade den Dieseltank des Lkw leer pumpen, als alle drei gestört wurden und Reißaus nahmen. Der heute 60-jährige Senior-Chef fuhr um das Firmengelände herum, entdeckte auch noch einen Transporter, in dem zwei weitere Männer saßen. Er brüllte sie an, sie erschraken („Wir dachten, er will uns vermöbeln“) und erzählten etwas von „Du kannst uns gar nichts“. Der Senior-Chef fotografierte das Kennzeichen des davonfahrenden Wagens und informierte die Polizei. Kurze Zeit später verhaftete die Polizei die Rumänen an ihrem Wohnort in Wolfsburg. Vom Diebesgut war allerdings fast nichts mehr da. Es fehlte aber, so erzählte der Senior-Chef, ein Funkgerät und ein Navi aus dem Firmen-Lastwagen.

Sie seien an jenem Abend, so beteuerten die drei Rumänen vor Gericht übereinstimmend, unterwegs gewesen, um Sperrmüll einzusammeln, „Spielzeug für unsere Kinder“. In Oebisfelde sackten sie auch einen Fernseher ein, der aber kaputt gewesen sei und den sie in Trippigleben wieder entsorgen wollten. Ihre Version des weiteren Hergangs: Die beiden beim Prozess nicht anwesenden Rumänen seien auf das Firmengelände geklettert, ein Dritter sei nur mal ausgestiegen, um zu pinkeln. Die beiden übrigen Rumänen blieben – angeblich ahnungslos – im Auto zurück.

Das Problem bei einem der drei im Gerichtssaal anwesenden Rumänen: Auf dem Tankschlauch hinterließ er seine Fingerabdrücke. Zuerst stritt er immer noch eine direkte Tatbeteiligung ab, bis der Richter etwas unwirsch wurde und einer der beiden anderen Angeklagten etwas auf Rumänisch durch den Raum rief – plötzlich gab der zweifache Familienvater dann doch zu, auf dem Gelände gewesen zu sein. Die Kanister habe er als Sperrmüll betrachtet, den er mitnehmen wollte.

Am Ende stellte der Richter in Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern die Verfahren gegen die drei anwesenden Rumänen ein. Die zwei abwesenden Angeklagten erhalten, so entschied das Gericht, allerdings jeweils einen Strafbefehl über 700 Euro nach Rumänien zugestellt.

Bleibt nur abzuwarten, ob die Geldstrafen auch tatsächlich bezahlt werden.