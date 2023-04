Vereinsgebäude des SV Grün-Weiß Potzehne wird saniert und erweitert

Von: Ina Tschakyrow

Harald Rolletschek zeigt, wo der Anbau entsteht. Die Bauarbeiten am Vereinsgebäude des SV Grün-Weiß-Potzehne sollen Ende Juni beginnen. © Ina Tschakyrow

Das Vereinsgebäude des SV Grün-Weiß Potzehne wird erneuert. Außerdem wird ein neues Gebäude angebaut. Damit hat der Verein fast doppelt so viel Platz wie bisher. Die Bauarbeiten sollen im Juni nach Saisonende beginnen.

Potzehne – Das Vereinsgebäude des SV Grün-Weiß Potzehne wird in diesem Sommer saniert. Ein Anbau an das Gebäude ist auch geplant. Damit entstehen zwei weitere Umkleiden, ein Raum für Schiedsrichter sowie ein neuer Toilettentrakt, erklärt Harald Rolletschek. Der Vereinsvorsitzende ergänzt, dass der Neubau 66 Quadratmeter groß wird. Das bestehende Gebäude hat 77 Quadratmeter und umfasst zwei Umkleiden, ein Lager bzw. den Heizraum und Duschen. Zuletzt wurde es in den 1990er Jahren saniert.



Die vorhandenen zwei Umkleiden sind nicht ausreichend, wenn bei zwei Spielen vier Mannschaften in die Umkleiden müssen, besonders, wenn die verschiedenen Mannschaften des Vereins Fußballspiele haben. Denn der Verein, der aus 140 Mitgliedern besteht, hat insgesamt eine Frauen-, zwei Männer-, neun Kinder- und eine Altherrenmannschaft. Seit wenigen Jahren gibt es zudem eine Lauf- und eine Schwimmgruppe.



Baubeginn nach Saisonende

Das letzte Spiel in dieser Saison ist am 18. Juni in Potzehne. Am Wochenende darauf wird ein Dorffest gefeiert, sodass danach die Baumaßnahme beginnen kann. Zunächst wird die energetische Sanierung des derzeitigen Vereinsgebäudes erfolgen. Erneuert wird unter anderem die Dämmung, erklärt Harald Rolletschek. Während der Sommerpause im Fußball soll das Gebäude saniert werden, sodass mit Beginn der neuen Spielsaison die Mannschaften dieses Gebäude nutzen können und mit dem Neubau begonnen werden kann. Wie lange die Arbeiten andauern werden, könne derzeit noch nicht gesagt werden, da das von den Firmen abhängig sei, so Harald Rolletschek.



Fördergeld vom Land

Für das Vorhaben erhält der SV Grün-Weiß Potzehne Fördergeld vom Land Sachsen-Anhalt in Höhe von etwa 90.000 Euro. Der Eigenanteil des Vereins liegt bei 15 Prozent. Finanziell unterstützt wird der Sportverein dabei von der Stadt Gardelegen, der das Vereinsgebäude gehört und an den Verein verpachtet. Für den Antrag wurden Kosten von 110.000 Euro angegeben. Harald Rolletschek geht davon aus, dass sich die Kosten um ein Drittel erhöhen werden.

Den Bewilligungsbescheid für die Förderung hat der Verein bereits erhalten, aber der Haushalt des Landes Sachsen-Anhalt wurde noch nicht beschlossen, sodass es noch kein Geld geben kann. Der Sportverein beginnt demnächst damit, Firmen zu suchen, die die Bauarbeiten ausführen können. Geplant waren deren Umsetzung bereits im Jahr 2018/2019. Allerdings habe laut des Vereinsvorsitzenden das Bauordnungsamt des Altmarkkreises Salzwedel eineinhalb Jahre für den Bauantrag benötigt. Deswegen konnte der Förderantrag nicht früher gestellt werden.



Das Land Sachsen-Anhalt fördert den Sportstättenbau in diesem Jahr mit 15,2 Millionen Euro. Insgesamt können 15 kommunale und 89 Maßnahmen von Sportvereinen gefördert werden. Fördergeld hat unter anderem auch der Schützenverein 1553 Gardelegen für die Dachsanierung der Schützenhalle und den Schießstand erhalten.