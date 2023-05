Trauung bis Trauerfeier: Claudia Holz aus Wiepke ist Freie Rednerin

Mit Mut in die Selbstständigkeit

Seit 2022 ist Claudia Holz Freie Rednerin bei Trauungen, Jugend- und auch Trauerfeiern. Mit ihren Worten möchte sie die Menschen begeistern und berühren.

Claudia Holz aus Wiepke hat 2022 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Seitdem berührt sie die Menschen mit ihren Worten bei Trauungen bis Trauerfeiern.

Wiepke - „Mit Mut beginnen die schönsten Geschichten“, sagt Claudia Holz. Den bewies die 52-Jährige ihrem Umfeld – und vor allem sich selbst. Claudia Holz ist gelernte Erzieherin und Religionspädagogin. Mehr als 30 Jahre arbeitete sie in diesem Beruf. Doch in den vergangenen Jahren merkte sie: „Meine Zeit als Erzieherin ist jetzt vorbei.“



Den Job übte Claudia Holz immer gerne aus. Doch auch sie sei älter geworden. „Alles hat seine Zeit“, ist sich die Wiepkerin, die verheiratet ist und mit ihrem Mann zwei erwachsene Töchter hat, sicher. „Ich konnte gut damit abschließen und auch gut neu anfangen“, erzählt Claudia Holz rückblickend.



Im Herbst 2020 kam eine Freundin mit einer ganz persönlichen Bitte auf sie zu. Sie fragte Claudia Holz, ob sie sie innerhalb einer Freien Trauung trauen würde. „Ich dachte erst, es wäre ein Scherz“, schmunzelt die Wiepkerin. Doch nein, ihre Freundin meinte es ernst. Danach schossen der 52-Jährigen viele Fragen durch den Kopf. „Kann ich das überhaupt? Darf ich das einfach so? Was ist eine Freie Trauung?“, überlegte sie zum damaligen Zeitpunkt. Doch Claudia Holz sagte zu. „Ich war mutig“, erzählt sie. Diese erste Trauung hatte ihre Leidenschaft geweckt und die Idee, sich als Freie Rednerin selbstständig zu machen, entstand.

Tagesrhythmus verändert

Seit Mai 2022 ist sie Freiberuflerin. In dieser Zeit konnte Claudia Holz bereits viele Erfahrungen sammeln. Der Anfang war jedoch nicht leicht. Ihr gewohnter Rhythmus veränderte sich. Doch ihre Familie stand hinter ihr. „Schreiben und Reden sind meine Gaben“, erklärt Claudia Holz. In ihrer vorherigen Beschäftigung gestaltete sie bereits Andachten und hatte so eine gewisse Vorerfahrung.



Dennoch musste sie sich zunächst mit den unterschiedlichen Aufgabenbereichen einer Freien Rednerin auseinandersetzen. „Ich möchte Menschen in besonderen Lebensmomenten begleiten und sie mit meinen Worten berühren“, beschreibt Claudia Holz. Anfänglich waren es hauptsächlich die positiven Lebensereignisse wie eine Trauung oder eine Jugendfeier. Sie erklärt, dass eine Freie Trauung das Pendant zur Kirche als Ergänzung zur standesamtlichen Hochzeit ist. „Nur ungebunden an Ort und Zeit“, fügt sie hinzu und zählt unterschiedliche Ort wie an einem See, im Wald oder einfach im eigenen Garten als Traukulisse auf.

Trauung und Paare individuell

Ein Vorgespräch, um sich gegenseitig kennenzulernen, ist ihr im Vorfeld wichtig. „Die Chemie muss stimmen. Bis jetzt hat es immer gepasst“, resümiert sie das vergangene Jahr freudig. Danach setzt sie sich mit den Paaren zusammen und schreibt anschließend die Traurede. „Jedes Paar ist individuell, genau wie die Trauung“, erklärt die 52-Jährige und verweist auf die eigenen Rituale der Liebenden. Der Freien Trauung sind keine Grenzen gesetzt. „Ich bin Teil ihres Tages“, freut sich Claudia Holz. Auch nach der Trauung bricht der Kontakt zumeist nicht ab und sie erfährt einiges aus dem Leben der Ehepaare.

Bisher hat sie unter anderem Hochzeiten im Drömling, in Zichtau, Arendsee und auch in Wiepke begleitet. Für dieses Jahr sind bereits einige Hochzeiten in ihrem Terminkalender eingeplant. Im Mai beginnt die Haupthochzeitssaison, erklärt sie. In diesem Monat hält sie die Traurede bei zwei Hochzeiten, im Juni ist jedes Wochenende bei ihr ausgebucht. Auch für 2024 stehen einige Hochzeitsdaten in ihrem Kalender.

Erste Trauerrede bei langjährigem Freund

„Ich begleite Menschen in der Fülle des Lebens, in guten und in schlechten Zeiten“, erklärt Claudia Holz. Denn auch bei Trauerfeiern berührt sie mit ihren Worten. Ihre erste Trauerrede hielt sie bei einem langjährigen Freund. „Das war schwer“, erinnert sie sich. Bei Trauerreden sei es ihr wichtig, dass nicht nur der Tod, sondern das Leben und das Wirken der Person im Mittelpunkt stehen. Auch eine Trauerfeier sei sehr individuell und wandelbar.

„Viele Menschen haben Angst vor dem Tod und machen es zu einem Tabu-Thema“, erzählt Claudia Holz. Doch das müsste nicht sein. „Der Tod gehört zum Leben dazu“, betont sie. Wichtig sei es, den Angehörigen und Trauernden zuzuhören, Empathie zu zeigen, ein Zeichen zu setzten. „Den Mut zu haben, als Freund, Nachbar und Bekannter nachzufragen, miteinander zu reden oder zu schweigen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, denn Trauernde sind oft sehr einsam“, erklärt sie. Nach einem Vorgespräch zu einer Trauerrede geht Claudia Holz oft eine Runde spazieren in den Wald, um nachzudenken.

Offen sein, Empathie zeigen und zuhören

Offen sein – dies ist die wichtigste Eigenschaft für den Beruf als Freie Rednerin, ist sich Claudia Holz sicher. Zuzuhören und sich auf das Gegenüber einzulassen, gehört genauso dazu wie Empathie zu zeigen. Neue Eindrücke und Inspirationen holt sie sich auf Fachmessen, bei denen sie auch andere Freiberufler und Dienstleister – im Friseur-, Make-up-, Bekleidungs- oder Fotografie- und Deko-Bereich – kennenlernt. Der Wiepkerin gefällt es, selbstständig zu sein – besonders die freie Arbeitszeit und dass sie ihre Kreativität ausleben kann. „Ich bin wirklich frei“, sagt sie. Manchmal fehlen ihr jedoch die Kollegen und der Austausch. „Jetzt machen, jetzt leben“, ist der Grundsatz, den sie allen Menschen auf ihrem Weg mitgeben will. Und mutig zu sein, so wie sie es selbst war.