Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Letzlingen und Gardelegen: 83-jähriger Mann verstirbt

Kreisstraße war bis Freitagmittag gesperrt

Der Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Freitagmorgen auf der Straße zwischen Gardelegen und Letzlingen. Ein 83-Jähriger verstarb an der Unfallstelle.

Gardelegen/Letzlingen - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Straße zwischen Letzlingen und Gardelegen am Freitagmorgen um 8.15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 83-jähriger Mann mit seinem Mitsubishi auf der Kreisstraße in Richtung Gardelegen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Gardelegener Feuerwehr war vor Ort mit der Bergung des Fahrzeugs beschäftigt und fällte den beschädigten Baum. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung des Autos musste laut Angaben der Polizei die Kreisstraße an der Unfallstelle bis etwa 11.30 Uhr vollgesperrt bleiben. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.