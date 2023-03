Tag- und Nacht-Markt wird in Letzlingen nicht gebaut

Von: Ina Tschakyrow

Der Einkaufsmarkt wird nicht gebaut. © Ina Tschakyrow

Der seit 2021 geplante Tag- und Nacht-Markt in Letzlingen wird nicht mehr gebaut. Der Betreiber ist insolvent. Derzeit wird nach anderen Einkaufsmöglichkeit gesucht.

Letzlingen – Der geplante Tag- und Nacht-Markt in Letzlingen wird nicht gebaut. Darüber informierte Ortsbürgermeister Thomas Genz die Mitglieder des Ortschaftsrates am Dienstagabend. Immer wieder habe es Probleme gegeben, zeitliche Verzögerungen aus verschiedenen Gründen. Beispielsweise mussten mehrfach beim Bauordnungsamt des Altmarkkreises Salzwedel fehlende Unterlagen nachgereicht werden. Material konnte nicht geliefert werden, „dann kam der Krieg, die Finanzkrise“, ergänzte der Ortsbürgermeister. Der Betreiber, die Emmas Tag- und Nacht-Markt GmbH, befinde sich „in Insolvenz“, fuhr Thomas Genz fort.



Letzlingen soll Einkaufsmarkt haben

„Wir haben alles Mögliche gemacht“, so der Ortsbürgermeister. Es wurde versucht, Fördergeld für das Vorhaben zu erhalten, unter anderem beim Land Sachsen-Anhalt. Es fand eine Videokonferenz mit Mitarbeitern des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt statt, aber vom Betreiber gab es eine kurzfristige Absage. Ein Tag- und Nacht-Markt von diesem Betreiber wird in Letzlingen also nicht entstehen. Aber es sei „klar“, so Thomas Genz, dass „ein Ort wie Letzlingen eine Einkaufsstelle braucht“, verdeutlichte er. „Für Letzlingen ist es sehr wichtig“, sagt auch Bürgermeisterin Mandy Schumacher, dass es einen Einkaufsmarkt gibt.



In Kontakt mit Anbietern

Deswegen gab es bereits Gespräche, wie es weitergehen könnte, „denn wir stehen wieder am Anfang“. Wer Ideen hat, „meldet sich bei mir“, so der Ortsbürgermeister weiter. Andere Anbieter haben ähnliche Einkaufsmärkte wie der, der in Letzlingen entstehen sollte – also 24 Stunden von Montag bis Sonntag geöffnet und digital. Eingekauft wird mit einer Chipkarte ohne Personal. Wirtschaftsförderin Julia Schlüsselburg „hat Kontakt mit anderen Anbietern“, sagt Mandy Schumacher. „Wir hoffen auf ein ähnliches Konzept“, ergänzt die Bürgermeisterin.



Immer wieder Verzögerungen

Im Januar 2021 informierte die damalige Ortsbürgermeisterin Regina Lessing erstmals über das Vorhaben, in Letzlingen einen Tag- und Nacht-Markt zu bauen, nachdem im Juli 2018 die PUG-Kaufhalle geschlossen wurde. Im September 2021 wurde mit der Hansestadt Gardelegen und dem Betreiber ein Handelsvertrag unterschrieben – das habe, erklärt Mandy Schumacher, aber keine Folgen für die Stadt. Wenige Wochen später kam es schon zu Verzögerungen, weil Material nicht geliefert werden konnte. Geplant war, dass der Bau im März 2022 erfolgen sollte. Erste Gerüchte, dass der Einkaufsmarkt doch nicht gebaut wird, gab es bereits im Juni 2021. Der Betreiber hat aber immer wieder versichert, dass in Letzlingen gebaut wird.