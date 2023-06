Sylvia Jacob schließt ihr Geschäft für Kurzwaren, Wolle und Co. in Gardelegen

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

Sylvia Jacob gibt ihr Geschäft auf. © Ina Tschakyrow

Das Geschäft für Kurzwaren, Wolle und Co. an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Gardelegen schließt zum 31. Juli. Inhaberin Sylvie Jacob geht in ihren Ruhestand. Die Gardelegenerin hat über 20 Jahre das Geschäft geführt.

Gardelegen – Wolle, Knöpfe, Kurzwaren, Stoffe, Gardinen und Selbstgestricktes – das alles gibt es im Geschäft von Sylvia Jacob. Allerdings nur noch wenige Wochen. Die Gardelegenerin schließt ihr Geschäft an der Rudolf-Breitscheid-Straße Ende Juli. Deswegen gibt es seit einigen Wochen einen Räumungsverkauf mit vielen Rabatten, den die Kunden und Kundinnen bisher gut nutzten, erzählt die Gardelegenerin. Sie gibt ihr Geschäft auf, weil sie in den Ruhestand geht.



Erst vor einem Jahr ist Sylvia Jacob mit ihrem Geschäft an die Rudolf-Breitscheid-Straße gezogen. Dort fing vor vielen Jahren alles an, erzählt die gelernte Verkäuferin im Gespräch mit der Altmark-Zeitung.



In dem Laden begann ihre Selbstständigkeit. Im Jahr 1981 übernahm Sylvia Jacob das Elektrofachgeschäft ihrer Eltern. Sie bot Lampen an. Daran erinnert sich auch ein Kunde, der gerade das Geschäft betritt und Ersatz für ein elektrisches Gerät sucht.



Im Jahr 1992 erweiterte die Gardelegenerin ihr Sortiment und zog mit dem Geschäft innerhalb der Rudolf-Breitscheid-Straße um. Unter anderem bot sie verschiedene Großgeräte und Nähmaschinen an. Aber der Laden wurde zu eng. „Ich nahm meine Nähmaschinen“, erzählt sie und zog in das Geschäft am Rathausplatz. Dort war sie 20 Jahre. Das Elektrofachgeschäft ihrer Eltern gab sie damals auf. Sie bot verschiedene Kurzwaren und Stoffe an, aber auch Gardinen und Wolle.



Sylvia Jacob verkauft auch Selbstgestricktes. Das Stricken hat sie sich im Alter von zwölf Jahren selbst beigebracht, erzählt sie. Unter anderem gibt es Ketten, Schals, Tücher und Socken. Alles aus Wolle. Und davon gibt es im Geschäft auch noch Einiges. Nähmaschinen verkauft sie schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ihr Mann Peter hat aber noch Nähmaschinen repariert. „Das macht hier sonst keiner mehr“, sagt Sylvia Jacob.



Wieder an die Rudolf-Breitscheid-Straße zog die Gardelegenerin mit ihrem Geschäft im vergangenen Jahr. Die Eröffnung hat sie gefeiert. Allerdings sind viele Kunden daran vorbeigelaufen. Umso mehr freut sie sich, dass in den vergangenen Wochen Kunden vorbeikamen und noch einmal bei ihr einkauften. Der Austausch mit den Kunden sei ihr immer wichtig gewesen. Die Geschäftsaufgabe fällt ihr nicht leicht. Es macht sie traurig, und ihr kommen ein paar Tränen. Viele Kunden kamen schon, um sich zu verabschieden.



„Das war eine schöne Zeit“, sagt Sylvia Jacob, geht in ihr Geschäft und schließt die Tür.