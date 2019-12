Stoppschilder abgelehnt

Keine Veränderungen in Jävenitz

+ © Schmidt,Stefan An den Einmündungen von Schulstraße (Foto) und Algenstedter Straße auf die B 188 in Jävenitz wird es keine Stoppschilder geben. Dies hat der Kreis abgelehnt. Foto: Schmidt © Schmidt,Stefan

Jävenitz – Im Rahmen der Bürgersprechstunde, die in der vergangenen Woche in Jävenitz stattgefunden hat, hat Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher den Anwesenden mitgeteilt, dass der Antrag der Stadt auf Stoppschilder an der Schulstraße und der Algenstedter Straße vom Altmarkkreis Salzwedel als Genehmigungsbehörde abgelehnt worden ist.