Spektakulärer Fund in Gardelegener Marienkirche

Von: Ina Tschakyrow

Pfarrer Tobias Krüger (von rechts) bedankte sich bei Ralf Schulze, Jürgen Bajerski, Reinhard Heller und Horst Konietzko für deren Arbeit rund um die Funde. © Ina Tschakyrow

Während der Sanierungsarbeiten in der Gardelegener Marienkirche wurde der Erdboden durchsucht. Gefunden wurde unter anderem ein Bronzeaffe.

Gardelegen – Münzen, Glas, Knochen, aber auch zwei kleine Spielwürfel, Haselnuss- und Walnusskerne wurden in der Gardelegener Marienkirche bei den Sanierungsarbeiten gefunden. Unter den Fundstücken ist auch ein Bronzeaffe. Die Wiedereröffnung der Marienkirche sei nebensächlich in der vergangenen Woche gewesen, sagte Tobias Krüger, aber der Affe, von dem werde gesprochen, ergänzte der Pfarrer schmunzelnd am Ende des Vortrags „Aufschlussreiche Funde bei der Renovierung der Marienkirche Gardelegen“, den Jürgen Bajerski am Sonntagnachmittag gehalten hat. Der Vortrag war die letzte Veranstaltung in der Festwoche zur Wiedereröffnung der Marienkirche.



Die Sanierungsarbeiten begannen im Juni 2022. Dazu waren Erdarbeiten nötig. Die Erde wurde bis zu 40 Zentimeter tief ausgehoben, begann Jürgen Bajerski seinen Vortrag. Insgesamt waren es 58 Kubikmeter Erde. Der Aushub wurde in die Bereiche Süd, Mitte Süd, Nord Mitte und Nord unterteilt, um die möglichen Funde dem Fundort in der Kirche zuordnen zu können. Bereits einen Tag später wurde die erste Münze gefunden.



Bronzeaffe nach wenigen Wochen gefunden

Am 22. Juli 2022 dann der acht Zentimeter große Bronzeaffe, fuhr Jürgen Bajerski fort. Diesen hat Ralf Schulze gefunden, der mit Jürgen Bajerski, Reinhard Heller, der für die archäologische Betreuung und Horst Konietzko, der die Münzen bewertet und teilweise restauriert hat, an den Aushebungen beteiligt war. Auf der flachen Rückseite des Affen befinden sich Bolzen, die auf eine Befestigung beispielsweise an einem Epitaph verweisen. Wie Jürgen Bajerski erklärte, könnte der Affe Teil einer Darstellung des Jüngsten Gerichts sein. Der Bronzeaffe war am südlichen Vierungspfeiler in der Erde.

Mit dem Sieben – zunächst wurde mit Erlaubnis der Erdboden in der Kirche mit Metalldetektoren abgesucht – der Erde wurde im Oktober 2022 begonnen. Beendet wurde das am 4. Juni dieses Jahres, wobei es noch einen Steinschutthaufen gebe, so Jürgen Bajerski, der erst zur Hälfte durchgesiebt wurde.



Über 500 Münzen

Gefunden wurden unter anderem Koralle, Perlen, die einst beispielsweise Gebetsketten waren, Ton, Stein, Nadeln, mit denen beispielsweise einst die Gewänder gehalten wurden, pflanzliche Reste, Nägel, Knöpfe, Pailetten und Kerne, wie von Pflaumen, Kirschen und Nüssen, von denen sich Mäuse in der Kirche ernährten sowie über 500 Münzen aus der Zeit von 1315 bis 2002.



Von den Münzen waren 88 halbiert, einige sogar geviertelt. Diese waren nur 7,2 Millimeter breit und elf Millimeter lang. Unter den Münzen sind beispielsweise Hohlpfennige aus Gardelegen. Auf einer Münze sind drei Gerten zu sehen, die auf Weidenverarbeitung in Gardelegen hinweisen. Einige der Münzen zeigen viel Erosion, andere Münzen sehen „prägefrisch“ aus, fuhr Jürgen Bajerski fort.



Gefunden werden konnten aber nur kleinere Gegenstände, die durch die Fugen im Fußboden des Gestühls passten. Andere Sachen konnten wieder aufgehoben worden sein.



Besonderheiten in Kirche

Neben diesen Funden aus dem Boden berichtete der Gardelegener noch von anderen Funden in der Kirche. Beispielsweise von einer gemalten Lilie, die sich an der Decke des Gewölbes befand und beim Abwaschen der Decke entdeckt wurde. Gefunden wurde auch die orangefarbene Kirchenausmalung aus 1660, die Vorlage für den Neuanstrich der Kirche wurde. Vordere Pfeiler hatten eine Aufmalung von roten Quadern, mit denen vermutlich Sandstein als verwendetes Material vorgetäuscht werden sollte. Weiterhin wurden Vierpässe gefunden, das sind Malereien, die die Form von Kleeblättern haben. An der nördlichen Querhauswand wurde eine Stuckkonsole einer Heiligen von Kalk- und Putzresten gereinigt. Entdeckt wurden Spuren des Brandes aus dem Jahr 1503. Hinter dem Altar könnte einst ein Triumphbogen gewesen sein. Unter diesem wurde eine möglicherweise versiegelte Grabstätte gefunden.



Viele der kleineren Fundstücke waren in einer Ausstellung in der Marienkirche zu sehen. Diese werde nun abgebaut, sagte Jürgen Bajerski. Die Funde erhält das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle.