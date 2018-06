Mit Seele gesungen

A-capella-Frauenchor Sjaella begeisterte in der Gardelegener Marienkirche

+ © Schmidt Vor der Pause erklangen kirchliche und mittelalterliche Lieder, später gab es vor allem internationale Volkslieder zu hören. © Schmidt

Gardelegen. „Wir leben und singen gerne in Deutschland. “ Das sagte Franziska Eberhardt, eine der sechs Sängerinnen der a-Capella-Gruppe Sjaella, am Freitagabend in der Gardelegener Marienkirche, „weil es hier so wunderbare Gotteshäuser wie die Marienkirche gibt."