Schwerer Unfall: Statt Bescherung

Unfallverursacher hatte keinen Führerschein

mm Miesterhorst / Rätzlingen. Drei Schwerverletzte, darunter ein vierjähriges Kind, sind die tragische Bilanz eines Unfalls an Heiligabend auf der L 20 zwischen Miesterhorst und Rätzlingen. Wie die Polizei des Bördekreises berichtet, war der Unfallverursacher gegen 14.40 Uhr an einem an der Landesstraße stehenden Pkw vorbeigefahren und fuhr dazu auf die Gegenfahrbahn.