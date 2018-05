Schule wurde nach Karl Marx benannt, nicht Marxismus

Karl Marx ist wieder da. Als fast schon historischer Schriftzug an der Karl-Marx-Sekundarschule in Gardelegen. Und das pünktlich zu seinem 200. Geburtstag. Auf Beschluss der Gesamtkonferenz hatte sich die Schule dazu entschieden, den Namen beizubehalten. Und zwar auch nach dem Neubau.

Dieser Name und der dazugehörige Schriftzug gefällt nicht allen. Die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Birgit Neumann-Becker, hat aus der Ferne Kritik geübt. Die Linken-Landtagsfraktion reagierte prompt, hält das für „respektlos und kurzsichtig“ sowie eine Bevormundung der Lehrer und Schüler.

+ Stefan Schmidt Fest steht: Karl Marx war ein Kapitalismus-Kritiker. Auf seinen Namen gründete der spätere Marxismus – da war er selbst schon längst tot. Karl Marx hat den Marxismus nicht erfunden. Das waren Nachgeborene, die sich auf ihn beriefen. Ob der Marxismus dann wirklich das abbildete, was Karl Marx zu Lebzeiten gewollt hätte, ist stark zu bezweifeln. Überspitzt formuliert: Mag sein, dass Karl Marx, hätte er in der DDR gelebt, zum Regimekritiker geworden wäre und man ihn vielleicht sogar eingebuchtet hätte. Die Revolution frisst eben oft ihre Kinder. Zumal Thesen, die vor Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten verfasst wurden, nicht exakt in die heutige Zeit übernommen werden können. Aber der eigentliche Ideengeber muss dann posthum trotzdem mit seinem Namen herhalten.

Zwei Beispiele dafür: Joseph-Ignac Guillotin gilt gemeinhin als der Erfinder der Guillotine. Angesichts von Massenhinrichtungen im Zuge der Französischen Revolution war dieses Gerät vergleichsweise human gegenüber dem vorherigen Henkersbeil. Seine Nachfahren nannten sich jedoch um: Wer will schon gerne ohne eigenes Zutun mit einem Tötungsinstrument in Verbindung gebracht werden? Und Pierre de Coubertin, der Erfinder der Olympischen Spiele der Neuzeit, war gegen den Profisport. Dieses Argument brachten sozialistische Funktionäre ins Spiel, als in den 1980er Jahren die Kommerzialisierung Olympias vom Westen her voranschritt. Aber: Coubertin wollte auch keine Frauen bei Olympia. Demnach hätte die DDR die Hälfte ihrer Medaillen zurückgeben müssen.

Bei der Diskussion um Karl Marx und den Marxismus sollte man eines bedenken: Schulen wie in Gardelegen und Straßen anderswo wurden nach Karl Marx benannt. Nicht nach dem Marxismus. Dies ist ein ziemlich großer Unterschied.

