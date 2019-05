+ © Privat Diese Rüttelplatte ist gestohlen worden. Foto: Polizei © Privat

Gardelegen – Bislang noch unbekannte Täter drangen, so berichtet die Polizei, in der Nacht zum gestrigen Freitag auf ein eingezäuntes Grundstück an der Letzlinger Landstraße in Gardelegen ein und stahlen eine blaue Rüttelplatte der Marke Scheppach.