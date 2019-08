Der Reutter-Brunnen plätschert wieder

Seit gestern fließt wieder Wasser auf dem Holzmarkt

Aus dem Otto-Reutter-Brunnen am Rande des Holzmarktes in Gardelegen plätschert wieder Wasser.

Gardelegen – Am gestrigen Vormittag war es wieder soweit. Hartmut Gala und René Teschner von der Gardelegener Stadtverwaltung legten Hand an. Und zwar am Otto-Reutter-Brunnen, der sich am Rande des Holzmarktes in Gardelegen befindet.