Queerer Treff für Gardelegen geplant

Austausch für Jugendliche / Beginn am Montag, 26. Juni

Elisabeth Mewes-Kuhnt hat einen Treff für queere Jugendliche organisiert.

Ein queerer Jugendtreff soll in Gardelegen entstehen. Das erste Treffen ist am Montag, 26. Juni.

Gardelegen – „In Gardelegen fehlt das“, sagt Elisabeth Mewes-Kuhnt, „und den Gardelegenern auch“, ergänzt sie. Sie meint damit einen Treff für queere Jugendliche. Queer ist eine Bezeichnung für sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind, und für geschlechtliche Identitäten, die nicht-binär oder nicht-cisgender sind.



Queere Jugendliche sollen die Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen. In Gardelegen soll ein Ort für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, Diversität und Toleranz entstehen, so Elisabeth Mewes-Kuhnt weiter, die die Idee dazu hatte. Sie ist Schulsozialarbeiterin in einer Grundschule. Bei einer Weiterbildung ging es um das Thema. „Und ich habe nie verstanden, warum es für andere ein Problem sein kann“, dass Menschen queer sind.

Queere Menschen erleben oft Anfeindungen. Elisabeth Mewes-Kuhnt berichtet von Mobbing in der Schule nach einem Outing. „Das darf nicht passieren“, so Elisabeth Mewes-Kuhnt. Viele queere Menschen ziehen nach dem Schulabschluss für Lehre, Studium, etc. um, um ein neues Leben mit ihrer gewählten Identität bzw. sexuellen Orientierung beginnen zu können. „Der Bedarf“ für solch einen Treff ist da, ist sie sich sicher – besonders hier in der Region. Es gibt im Altmarkkreis Salzwedel nur einen weiteren Treff, in Salzwedel. „Die Szene“ hat Elisabeth Mewes-Kuhnt besucht, ebenso einen queeren Treff in Gifhorn, um sich zu informieren. Dort organisieren die Jugendlichen beispielsweise auch Veranstaltungen. Beratungsstellen für queere Jugendliche sind ihr nicht bekannt. Auch gebe es zu wenig Aufklärung darüber in Schulen. Oft werden nur die „typischen“ Geschlechteridentitäten, also Frau und Mann, und sexuellen Orientierungen, also heterosexuell, thematisiert. Die Aufklärung beispielsweise über Bisexualität, Transsexualität und Intersexualität fehlt.



Queere Jugendliche vernetzen sich auch über soziale Medien, dennoch sei es wichtig, sich auch treffen zu können, sagt Elisabeth Mewes-Kuhnt. Mit dem queeren Jugendtreff sollen Jugendliche sich gegenseitig unterstützen. Vorbeikommen können auch Jugendliche, die sich in ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität nicht sicher sind.



In der nächsten Woche, am Montag, 26. Juni, von 14 bis 16 Uhr findet der queere Jugendtreff erstmals in Gardelegen im Jugendförderungszentrum statt. Elisabeth Mewes-Kuhnt ist bei dem und den weiteren Treffen – immer am letzten Montag im Monat bis Dezember, außer im Juli – dabei.



Sie hofft, dass die Jugendlichen selbst aktiv werden, beispielsweise eigene Ideen haben, sodass Elisabeth Mewes-Kuhnt nur noch vermitteln muss. „Ich möchte den Anstoß geben“, sagt sie. Sie würde sich freuen, wenn irgendwann der Treff „von selbst laufen würde“. Mit dabei sein können auch heterosexuelle Personen, wenn sie den Treff beispielsweise unterstützen oder „etwas bewegen wollen“.



Informationen zu den Treffen gibt es bei Instagram beim Account Queeres_Netzwerk_Gardelegen.